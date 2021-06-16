У Європі через посуху може початися дефіцит шоколаду і кави, — дослідження

Інші наслідки зміни клімату, такі як повені та зростання чисельності шкідників, можуть ще більше погіршити ситуацію з продовольством.

Нідерландські вчені передбачили різке підвищення ризику посухи для імпорту сільськогосподарської продукції в ЄС. Тільки 7% такого імпорту були уразливі за останні 25 років, але в наступні 25 років ця частка зросте до 37%, навіть якщо викиди вуглецю різко скоротяться. Брак пропозиції може привести до підвищення цін на продукти.

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Про це йдеться в дослідженні, результати якого опубліковані в журналі Nature Communications.

Поставки кави і какао в Європу незабаром можуть бути порушені через посуху в країнах-виробниках. Дослідження також показало високу вразливість імпорту пальмової олії, що використовується в багатьох харчових і домашніх продуктах, і соєвих бобів, які є основним кормом для курей і свиней в Європейському союзі.

З кліматичних змін аналіз враховував тільки посуху. Інші кліматичні впливи, такі як повені та зростання чисельності шкідників, можуть ще більше погіршити ситуацію. Однак в деяких регіонах ризик посухи в майбутньому може бути нижчим, ніж вважається зараз, і вони можуть частково компенсувати втрату врожаю в інших місцях.

У дослідженні наголошується, що ЄС споживає третину кави у світі, і половина його надходить з Бразилії і Вʼєтнаму. Ці країни дуже вразливі до посухи через глобальне потепління, хоча Колумбія і Кенія стають менш вразливими. Хвилі тепла і грибок листкової іржі також шкодять вирощуванню кави.

ЄС виробляє тільки близько 3% соєвих бобів, які він використовує. 60% імпорту сої до 2050 року припадатиме на регіони з високою вразливістю до посухи. Оскільки соя грає ключову роль у вирощуванні худоби, "це робить ЄС дуже вразливим перед будь-яким порушенням виробництва сої", — заявили вчені.

Євросоюз на 100% залежить від імпорту какао для виробництва шоколаду. Аналіз показав, що ймовірність посухи різко виросте в Індонезії та Малайзії та, меншою мірою, в Кот-дʼІвуарі та Гані. За оцінками, у 2050 році 28% імпорту какао буде з регіонів з високою вразливістю до посухи.

61% імпорту пальмової олії стає дуже вразливим до посухи, особливо з Індонезії. Цукрова тростина переважно імпортується в Європу у вигляді оброблених харчових продуктів, і 73% цього імпорту стають дуже вразливими. При цьому вразливість імпорту кукурудзи та соняшнику є низькою.

В аналізі враховувалася здатність країн-експортерів адаптуватися до посухи, наприклад, за рахунок будівництва додаткових водосховищ.

Майк Рівінгтон з Інституту Джеймса Хаттона в Шотландії, який не входить в дослідну групу, сказав, що дослідження було правильним, пише The Guardian. Але він зазначив, що посуха є лише одним з кліматичних ризиків для сільськогосподарських культур. Таких ризиків більше: повені, зростання захворювань, втрата робочої сили, скорочення біорізноманіття, наприклад, запилювачів.

"Продовольчим системам необхідно стати гнучкішими, щоб адаптуватися до екстремальних явищ регіональної зміни клімату. Відкрита торгівля повинна тривати без експортних обмежень, щоб забезпечити таку гнучкість", — сказав Рівінгтон.

Нагадаємо, раніше Фокус розбирався, як глобальне потепління впливає на сільське господарство і вартість продуктів. Також писали про те, чим загрожує Україні посуха, яка почалася.