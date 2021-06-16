В Европе из-за засухи может начаться дефицит шоколада и кофе, – исследование

Другие следствия изменения климата, такие как наводнения и рост численности вредителей, могут еще больше ухудшить ситуацию с продовольствием.

Нидерландские ученые предсказали резкое повышение риска засухи для импорта сельскохозяйственной продукции в ЕС. Только 7% такого импорта были уязвимы за последние 25 лет, но в следующие 25 лет эта доля вырастет до 37%, даже если выбросы углерода резко сократятся. Нехватка предложения может привести к повышению цен на продукты.

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Об этом говорится в исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Nature Communications.

Поставки кофе и какао в Европу вскоре могут быть нарушены из-за засухи в странах-производителях. Исследование также показало высокую уязвимость импорта пальмового масла, используемого во многих пищевых и домашних продуктах, и соевых бобов, которые являются основным кормом для кур и свиней в Европейском союзе.

Из климатических изменений анализ учитывал только засуху. Другие климатические воздействия, такие как наводнения и рост численности вредителей, могут еще больше ухудшить ситуацию. Однако в некоторых регионах риск засухи в будущем может быть ниже, чем считается сейчас, и они могут частично компенсировать потерю урожая в других местах.

В исследовании отмечается, что ЕС потребляет треть кофе в мире, и половина его поступает из Бразилии и Вьетнама. Эти страны очень уязвимы к засухе из-за глобального потепления, хотя Колумбия и Кения становятся менее уязвимыми. Волны тепла и грибок листовой ржавчины также вредят выращиванию кофе.

ЕС производит только около 3% соевых бобов, которые он использует. 60% импорта сои к 2050 году будет приходится на регионы с высокой уязвимостью к засухе. Поскольку соя играет ключевую роль в выращивании скота, "это делает ЕС очень уязвимым перед любым нарушением производства сои", – заявили ученые.

Евросоюз на 100% зависит от импорта какао для производства шоколада. Анализ показал, что вероятность засухи резко вырастет в Индонезии и Малайзии и, в меньшей степени, в Кот-дʼИвуаре и Гане. По оценкам, в 2050 году 28% импорта какао будет из регионов с высокой уязвимостью к засухе.

61% импорта пальмового масла становится очень уязвимым к засухе, особенно из Индонезии. Сахарный тростник в основном импортируется в Европу в виде обработанных пищевых продуктов, и 73% этого импорта становятся очень уязвимыми. При этом уязвимость импорта кукурузы и подсолнечника является низкой.

В анализе учитывалась способность стран-экспортеров адаптироваться к засухе, например, за счет строительства дополнительных водохранилищ.

Майк Ривингтон из Института Джеймса Хаттона в Шотландии, не входящий в исследовательскую группу, сказал, что исследование было правильным, пишет The Guardian. Но он отметил, что засуха является лишь одним из климатических рисков для сельскохозяйственных культур. Таких рисков больше: наводнения, рост заболеваний, потеря рабочей силы, сокращение биоразнообразия, например, опылителей.

"Продовольственным системам необходимо стать более гибкими, чтобы адаптироваться к экстремальным явлениям регионального изменения климата. Открытая торговля должна продолжаться без экспортных ограничений, чтобы обеспечить такую ​​гибкость", – сказал Ривингтон.

Напомним, ранее Фокус разбирался, как глобальное потепление влияет на сельское хозяйство и стоимость продуктов. Также писали о том, чем грозит Украине начавшаяся засуха.