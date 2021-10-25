В Турции парашютистка из Украины упала в море (фото)

Украинская парашютистка выполняла одиночный прыжок с горы высотой 1,7 км.

Парашютистка из Украины, которая участвовала в 21-ом Международном фестивале воздушных игр в турецком Олюденизе (город Фетхие), упала в море, но ее удалось спасти турецкой береговой охране. Об этом сообщает Haberler.

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Известно, что парашютистка выполняла одиночный прыжок с горы Бабадаг, высотой 1,7 км, когда ее парашют упал в море. По какой причине — неизвестно.

Девушку вытащили из воды и на катере доставили к берегу. Сейчас она находится в больнице города Фетхие.

Издание Haber также пишет о трех турецких парашютистах, которые выполняли прыжки с горы Бабадаг. Они упали в воду, один из них сейчас в тяжелом состоянии, а другие не получили серьезных повреждений.

Ранее Фокус писал о голом парашютисте, который совершил 60 прыжков в сутки, пытаясь установить мировой рекорд. За последний год этот человек потерял нескольких друзей. Они свели счеты с жизнью, и сейчас американец хочет с помощью "голых" прыжков с парашютом обратить внимание на проблему человеческой уязвимости.