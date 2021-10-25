У Туреччині парашутистка з України впала в море (фото)

Українська парашутистка виконувала одиночний стрибок з гори висотою 1,7 км.

Парашутистка з України, яка брала участь у 21-му Міжнародному фестивалі повітряних ігор у турецькому Олюденіз (місто Фетхіє), впала в море, але її вдалося врятувати турецькій береговій охороні. Про це повідомляє Haberler.

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Відомо, що парашутистка виконувала одиночний стрибок із гори Бабадаг висотою 1,7 км, коли її парашут упав у море. З якої причини — невідомо.

Дівчину витягли з води та на катері доставили до берега. Зараз вона перебуває в лікарні міста Фетхіє.

Видання Haber також пише про трьох турецьких парашутистів, які виконували стрибки з гори Бабадаг. Вони впали в воду, один із них зараз у важкому стані, а інші не отримали серйозних ушкоджень.

Раніше Фокус писав про голого парашутиста, який здійснив 60 стрибків на добу, намагаючись встановити світовий рекорд. За останній рік ця людина втратила кількох друзів. Вони звели рахунки з життям, і зараз американець хоче за допомогою "голих" стрибків із парашутом звернути увагу на проблему людської вразливості.