В Лос-Анжелесе прошло памятное мероприятие в честь погибшей Галины Хатчинс

Продюсеры фильма "Раст", во время съемок которого трагически погибла украинка, сообщили о временном прекращении работы над фильмом.

В Лос-Анжелесе 24 октября прошло траурное мероприятие в честь трагически погибшей на съемках фильма украинки Галины Хатчинс. Об этом информирует издание Watch Our City.

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На памятный вечер в честь погибшей Галины Хатчинс собрались десятки звезд кино. Актеры, продюсеры, режиссеры и другие представители голливудской киноиндустрии, а также множество неравнодушных людей, принесли с собой живые цветы. Возле портрета Галины участники зажгли свечи.

В числе участников вечера памяти был президент профсоюза "Local 600", в котором состояла Хатчинс. Он зачитал обращение мужа погибшей Мэтью Хатчинса, в котором были слова благодарности за теплые слова памяти о его супруге.

"Искренние соболезнования от ее многочисленных друзей было ошеломляющими, и мы благодарим всех за то, что они щедро делились ее снимками и рассказами о ее жизни. Пожалуйста, найдите время, чтобы вспомнить ее и почтить ее память, подражая ее решимости и творчеству", — сказано в обращении.

Между тем, продюсеры фильма "Раст" разослали членам съемочной группы электронное письмо, в котором объявили о временном прекращении съемок фильма.

"Переживая этот кризис, мы приняли решение закрыть съемочную площадку, по крайней мере, до завершения расследования. Хотя наши сердца разбиты, и нам трудно заглянуть в будущее, но на данный момент это скорее пауза, чем конец", — заявили продюсеры.

Напомним. что в городе Альбукерке 23 октября прошла панихида по погибшей на съемочной площадке Галине Хатчинс. Участники церемонии прощания держали в руках таблички с призывами усилить безопасность на съемочных площадках.

63-летний актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и тяжело ранил режиссера Джоэла Соуза. Несчастный случай произошел на съемках вестерна "Раст" в пригороде Санта-Фе, штат Нью-Мексико.