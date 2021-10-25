У Лос-Анжелесі пройшов пам'ятний захід на честь загиблої Галини Гатчінс

Продюсери фільму "Раст", під час зйомок якого трагічно загинула українка, повідомили про тимчасове припинення роботи над фільмом.

У Лос-Анжелесі 24 жовтня пройшов траурний захід на честь трагічно загиблої на зйомках фільму українки Галини Гатчінс. Про це інформує видання Watch Our City.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

На пам'ятний вечір на честь загиблої Галини Гатчінс зібралися десятки зірок кіно. Актори, продюсери, режисери й інші представники голлівудської кіноіндустрії, а також безліч небайдужих людей, принесли із собою живі квіти. Біля портрета Галини учасники запалили свічки.

Серед учасників вечора пам'яті був президент профспілки "Local 600", до якої належала Гатчінс. Він зачитав звернення чоловіка загиблої Метью Гатчінса, в якому були слова подяки за теплі слова пам'яті про його дружину.

"Щирі співчуття від її численних друзів були приголомшливими, і ми дякуємо всім за те, що вони щедро ділилися її знімками і розповідями про її життя. Будь ласка, знайдіть час, щоб згадати її і вшанувати її пам'ять, наслідуючи її рішучість і творчість", — сказано в зверненні.

Тим часом, продюсери фільму "Раст" розіслали членам знімальної групи електронний лист, в якому оголосили про тимчасове припинення зйомок фільму.

"Переживаючи цю кризу, ми ухвалили рішення закрити знімальний майданчик, принаймні, до завершення розслідування. Хоча наші серця розбиті, і нам важко зазирнути в майбутнє, але наразі це скоріше пауза, ніж кінець", — заявили продюсери.

Нагадаємо, що в місті Альбукерке 23 жовтня пройшла панахида за загиблою на знімальному майданчику Галиною Гатчінс. Учасники церемонії прощання тримали в руках таблички із закликами посилити безпеку на знімальних майданчиках.

63-річний актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчінс і важко поранив режисера Джоела Соуза. Нещасний випадок стався на зйомках вестерну "Раст" у передмісті Санта-Фе, штат Нью-Мексико.