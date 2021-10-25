В Набережных Челнах прогремел взрыв в жилом доме: под завалами остаются люди (видео)

Среди пострадавших — двое несовершеннолетних братьев, которых с разными травмами передали медикам.

В понедельник, 25 октября, произошел взрыв газа в Набережных Челнах, в результате чего был поврежден многоквартирный дом. Об этом сообщает РИА Новости.

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Взрыв прогремел в доме на улице Татарстан, повредив перекрытия между этажами.

Причиной взрыва называют нарушение правил эксплуатации газового оборудования. По данным МЧС, под завалами находятся еще двое человек — они поддерживают связь со спасателями.

[ + – ] Взрыв газа в Набережных Челнах

Взрыв газа в Набережных Челнах — есть ли пострадавшие?

По данным Mash, в результате взрыва газа в Набережных Челнах пострадали четверо человек — одного передали медикам в тяжелом состоянии. На месте ЧП на улице Татарстан в Набережных Челнах работают более 90 спасателей и 35 единиц техники.

[ + – ] Взрыв газа в Набережных Челнах

Взрыв газа в Набережных Челнах был настолько сильным, что вся проезжая часть усыпана обломками стен, а два этажа здания разрушены. Спасательная операция на месте ЧП продолжается, всего эвакуировано 32 человека.

По данным МЧС РФ, среди пострадавших при взрыве в жилом доме — двое детей. 11-летний мальчик и его 17-летний брат были переданы медикам.

Ранее Фокус сообщал про другой мощный взрыв в России. 22 октября прогремел взрыв на российском заводе "Эластик". В результате трагедии погибло 16 человек, более 20 получили различные травмы.

Также Фокус рассказывал про взрыв на сахарном заводе под Киевом. Инцидент произошел 5 сентября на предприятии в селе Гребенки. Неисправность котлов привела к мощному взрыву на сахарном заводе, в результате которого пострадало четверо человек.