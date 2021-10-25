У Набережних Челнах прогримів вибух у житловому будинку: під завалами залишаються люди (відео)

Серед постраждалих — двоє неповнолітніх братів, яких з різними травмами передали медикам.

У понеділок, 25 жовтня, стався вибух газу в Набережних Челнах, в результаті чого було пошкоджено багатоквартирний будинок. Про це повідомляє РІА Новини.

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Вибух прогримів в будинку на вулиці Татарстан, пошкодивши перекриття між поверхами.

Причиною вибуху називають порушення правил експлуатації газового обладнання. За даними МНС, під завалами знаходяться ще двоє осіб — вони підтримують зв'язок з рятувальниками.

[ + – ] Вибух газу в Набережних Челнах

Вибух газу в Набережних Челнах — чи є постраждалі?

За даними Mash, в результаті вибуху газу у Набережних Челнах постраждали четверо осіб — одного передали медикам у важкому стані. На місці НП на вулиці Татарстан у Набережних Челнах працюють більше 90 рятувальників і 35 одиниць техніки.

[ + – ] Вибух газу в Набережних Челнах

Вибух газу в Набережних Челнах був настільки сильним, що вся проїжджа частина усипана уламками стін, а два поверхи будівлі зруйновані. Рятувальна операція на місці НП триває, всього евакуйовано 32 людини.

За даними МНС РФ, серед постраждалих під час вибуху в житловому будинку — двоє дітей. 11-річний хлопчик і його 17-річний брат були передані медикам.

Раніше Фокус повідомляв про інший потужний вибух в Росії. 22 жовтня прогримів вибух на російському заводі "Еластик". В результаті трагедії загинуло 16 осіб, понад 20 отримали різні травми.

Також Фокус розповідав про вибух на цукровому заводі під Києвом. Інцидент стався 5 вересня на підприємстві в селі Гребінки. Несправність котлів привела до потужного вибуху на цукровому заводі, в результаті якого постраждало четверо осіб.