По миллиону евро штрафа в день: Евросоюз наказал Польшу за "бойкот" судебной реформы

В суде Люксембурга считают, что отказ выполнять их постановление наносит серьезный и непоправимый ущерб правопорядку Евросоюза и европейским ценностям.

Суд Евросоюза в Люксембурге (CJEU) постановил, что Польша обязана будет выплачивать по миллионе евро в день за отказ официальной Варшавы выполнять решения суда ЕС касательно реформы польской судебной системы. Решение суда было опубликовано на сайте CJEU 27 октября.

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"Из-за отказа приостановить действие национального законодательства, которое, в частности, относится к юрисдикции дисциплинарной палаты Верховного суда, Польше предписывается выплачивать Европейской комиссии ежедневный штраф в размере €1 млн", — говорится в распоряжении суда.

Что за реформа?

Речь идет о прекращении полномочий дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которыми она может отстранять от работы судей. Дело в том, что в начале октября Конституционный суд Польши признал верховенство законодательства своей страны над законами Евросоюза. А все попытки ЕС вмешаться в польскую судебную систему были расценены Варшавой, как нарушения суверенитета страны в процессе европейской интеграции.

По данному поводу заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета заявил в Twitter, что Евросоюз игнорирует польскую конституцию и действует вне своих полномочий, злоупотребляя институтом штрафов.

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А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая перед Европарламентом в Страсбурге, обвинил Европейский союз в шантаже. По его словам, Польша "подвергается нападению" со стороны лидеров ЕС, и что "недопустимо говорить о финансовых штрафах".

В свою очередь, в CJEU заявляют, что такие действия Польши наносят серьезный и непоправимый ущерб правопорядку Евросоюза и ценностям, которые лежат в его основе – в частности речь идет о верховенстве закона.

"Решение в Польше не может остаться без последствий. Верховенство права ЕС не должно вызывать сомнений. Его нарушение оспаривает один из основных принципов нашего союза", — заявил председатель Европейского парламента Давид Сассоли.

Напомним, что Конституционный суд Польши вынес решение о том, что ряд законов Евросоюза противоречат Конституции страны. Некоторые положения соглашений с ЕС и решения судов идут в разрез с Основным законом страны.

Ранее суд Евросоюза в Люксембурге приговорил Польшу к ежедневной выплате штрафа в размере 500 тысяч евро за добычу угля на шахте "Туров" в городе Богатыня. Из-за расширения шахты в приграничных районах с Чехией понизился уровень подземных вод.