По мільйону євро штрафу на день: Євросоюз покарав Польщу за "бойкот" судової реформи

В суді Люксембургу вважають, що відмова виконувати їх постанову завдає серйозної та непоправної шкоди правопорядку Євросоюзу та європейським цінностям.

Суд Євросоюзу в Люксембурзі (CJEU) ухвалив, що Польща зобов'язана буде виплачувати мільйон євро на день за відмову офіційної Варшави виконувати рішення суду ЄС щодо реформи польської судової системи. Рішення суду опубліковано на сайті CJEU 27 жовтня.

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"Через відмову призупинити дію національного законодавства, яке, зокрема, стосується юрисдикції дисциплінарної палати Верховного суду, Польщі наказується виплачувати Європейській комісії щоденний штраф розміром €1 млн", — йдеться у розпорядженні суду.

Що це за реформа?

Йдеться про припинення повноважень дисциплінарної палати Верховного суду Польщі, якими вона може усунути від роботи суддів. Справа у тому, що на початку жовтня Конституційний суд Польщі визнав верховенство законодавства своєї країни над законами Євросоюзу. А всі спроби ЄС втрутитися у польську судову систему були розцінені Варшавою як порушення суверенітету країни у процесі європейської інтеграції.

З цього приводу заступник міністра юстиції Польщі Себастьян Калета заявив у Twitter, що Євросоюз ігнорує польську конституцію та діє поза своїми повноваженнями, зловживаючи інститутом штрафів.

[ + – ] Коментарі в Twitter Себастьяна Калети

А прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, виступаючи перед Європарламентом у Страсбурзі, звинуватив Європейський Союз у шантажі. За його словами, Польща "зазнає нападу" з боку лідерів ЄС, і що "неприпустимо говорити про фінансові штрафи".

Зі свого боку, у CJEU заявляють, що такі дії Польщі завдають серйозної та непоправної шкоди правопорядку Євросоюзу та цінностям, які лежать у його основі – зокрема йдеться про верховенство закону.

"Рішення у Польщі не може залишитися без наслідків. Верховенство права ЄС не повинно викликати сумнівів. Його порушення оскаржує один із основних принципів нашого союзу", — заявив голова Європейського парламенту Давид Сассолі.

Нагадаємо, що Конституційний суд Польщі виніс рішення про те, що низка законів Євросоюзу суперечать Конституції країни. Деякі положення угод з ЄС та рішення судів йдуть у розріз із Основним законом країни.

Раніше суд Євросоюзу в Люксембурзі засудив Польщу до щоденної виплати штрафу розміром 500 тисяч євро за видобуток на шахті "Турів" у місті Богатиня. Через розширення шахти у прикордонних районах із Чехією знизився рівень підземних вод.