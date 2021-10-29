В России поймали известного депутата-коммуниста с тушей убитого лося (фото, видео 18+)

Валерий Рашкин из КПРФ убеждал инспекторов, что нашел животное, когда оно уже было мертво. Правоохранители заподозрили, что политик был пьян.

В пятницу, 29 октября, депутат Государственной думы Российской Федерации Валерий Рашкин из Коммунистической партии (КПРФ) был остановлен инспекторами комитета охотхозяйства и полицейскими в Саратовской области. В машине политика была обнаружена туша убитого лося. Об этом сообщает местное издание "Взгляд-инфо".

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По данным журналистов, автомобиль "Лада Ларгус", в котором находился депутат, был остановлен правоохранителями сегодня ночью. В машине, помимо Рашкина, находились его друзья. В ходе осмотра инспекторы и полицейские обнаружили в авто тушу лося. Сам депутат уверяет, что труп животного они нашли в лесу и решили его разделать.

Видео содержит кадры туши убитого животного, 18+

Агентство "РИА Новости" со ссылкой на правоохранителей сообщило, что на территории охотничьих угодий минувшей ночью была слышна стрельба.

"Инспекторы и полиция выехали в сторону выстрелов и обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, один из которых был Рашкин Валерий Федорович. В машине была обнаружена разделанная туша лося, разрешения на его добычу представлено не было", — добавил собеседник журналистов.

На фото изображено убитое животное, 18+

[ + – ] Рашкина поймали с тушей убитого лося

Источник издания также рассказал, что в автомобиле были найдены топор и два ножа со следами крови.

Журналисты также узнали, что Рашкин отказался проходить медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения. При этом один из правоохранителей во время задержания депутата отметил, что у него "неуверенная походка". В свою очередь сам Рашкин отрицал употребление алкогольных напитков. По этому факту на него завели административное дело.

Помимо этого полиция возбудила уголовное дело о незаконной охоте. Данное преступление наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей (около 185 тысяч гривен) или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

В саратовском охоткомитете добавили, что перевозить продукцию охоты без разрешающих документов запрещено — тем более в том месте, где был обнаружен Рашкин, не выдавали квоты на лосей

Валерий Рашкин — один из самых известных представителей КПРФ, он является депутатом Госдумы уже на протяжении 22 лет. Его могут лишить мандата, если суд признает вину политика в незаконной охоте.

Напомним, недавно в Черниговской области браконьер убил краснокнижного лося и умер, пытаясь убежать от лесничих.

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