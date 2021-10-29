У Росії впіймали відомого депутата-комуніста з тушею вбитого лося (фото, відео 18+)

Валерій Рашкін із КПРФ переконував інспекторів, що знайшов тварину, коли вона вже була мертвою. Правоохоронці запідозрили, що політик був п'яний.

У п'ятницю, 29 жовтня, депутата Державної думи Російської Федерації Валерія Рашкіна з Комуністичної партії (КПРФ) було зупинено інспекторами комітету мисливського господарства та поліцейськими в Саратовській області. У машині політика виявили тушу вбитого лося. Про це повідомляє місцеве видання "Погляд-інфо".

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За даними журналістів, автомобіль "Лада Ларгус", у якому був депутат, було зупинено правоохоронцями сьогодні вночі. У машині, крім Рашкіна, були його друзі. Під час огляду інспектори та поліцейські виявили в авто тушу лося. Сам депутат запевняє, що труп тварини вони знайшли в лісі і вирішили її обробити.

Відео містить кадри туші вбитої тварини, 18+

Агентство "РІА Новини" з посиланням на правоохоронців повідомило, що на території мисливських угідь минулої ночі було чути стрілянину.

"Інспектори та поліція виїхали в бік пострілів і виявили автомобіль, у якому перебували двоє людей, один з яких був Рашкін Валерій Федорович. У машині було виявлено оброблену тушу лося, дозволу на це представлено не було", — додав співрозмовник журналістів.

На фото зображено вбиту тварину, 18+

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Джерело видання також розповіло, що в автомобілі було знайдено сокиру та два ножі зі слідами крові.

Журналісти також дізналися, що Рашкін відмовився проходити медичний огляд щодо алкогольного сп'яніння. При цьому один із правоохоронців під час затримання депутата зазначив, що в нього "невпевнена хода". У свою чергу, сам Рашкін заперечував вживання алкогольних напоїв. За цим фактом щодо нього порушили адміністративну справу.

Крім цього, поліція порушила кримінальну справу про незаконне полювання. Цей злочин карається штрафом у розмірі до 500 тисяч рублів (близько 185 тисяч гривень) або в розмірі заробітної плати чи іншого доходу засудженого за період до двох років, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років.

У саратовському мисливському комітеті додали, що перевозити продукцію полювання без дозвільних документів заборонено — тим більше в тому місці, де було виявлено Рашкіна, не видавали квоти на лосів.

Валерій Рашкін – один із найвідоміших представників КПРФ, він є депутатом Держдуми вже протягом 22 років. Його можуть позбавити мандата, якщо суд визнає провину політика в незаконному полюванні.

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