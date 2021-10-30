Считала безделушкой: пенсионерка хотела выбросить бриллиант стоимостью $2,7 млн

Женщину убедил показать камень экспертам ее сосед. Пенсионерка признается, что часто покупала разные безделушки на распродажах, и не помнит когда конкретно у нее оказалось это украшение.

70-летняя жительница Великобритании обнаружила во время уборки в своем доме камень, который купила много лет назад на распродаже. Женщина считала его безделушкой, потому хотела от него избавиться. Однако сосед не дал ей этого сделать, настояв на экспертизе, которая установила, что украшение является 34-каратным бриллиантом стоимостью 2 млн фунтов стерлингов (2,7 млн долларов). Об этом сообщает ВВС.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Марк Лейн, сотрудник аукционного дома Featonby’s в городе Норт-Шилдс, заявил, что был шокирован, когда понял настоящую ценность этого камня и подчеркнул, что это самая дорогая вещь, с которой ему приходилось работать. Сперва он думал, что это кубический цирконий, потому украшение пролежало у него на столе пару дней. Однако потом он посмотрел на камень через прибор для проверки бриллиантов и удивился.

Лейн отправил камень партнерам в Лондон, после чего экспертиза в Бельгии подтвердила подлинность украшения.

"Цвет, прозрачность, размер… обнаружить бриллиант весом 34 карата — это нечто из ряда вон выходящее", — рассказал сотрудник аукционного дома.

[ + – ] Бриллиант стоимостью $2,7 млн Фото: Featonby's Auctioneers

Женщина, пожелавшая остаться анонимной, поведала, что часто ходила по разным распродажам и не помнит когда именно его приобрела.

Найденный британкой бриллиант планируют продать на аукционе, который состоится 30 ноября.

Напомним, в мае на аукционе дома Christieʼs продали редкий пурпурно-розовый бриллиант, известный как "Сакура", за 29,3 млн долларов. Считается, что это самый дорогостоящий камень такого оттенка, который ушел с молотка.

Недавно американский рэпер Lil Uzi Vert вживил себе в лоб похожий бриллиант стоимостью 24 млн долларов. Впрочем, вскоре музыкант без объяснения причин решил удалить украшение со своего лица.