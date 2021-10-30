Вважала дрібничкою: пенсіонерка хотіла викинути діамант вартістю $2,7 млн

Жінку переконав показати камінь експертам її сусід. Пенсіонерка зізнається, що часто купувала різні дрібнички на розпродажах, і не пам'ятає коли саме у неї опинилася ця прикраса.

70-річна мешканка Великобританії знайшла під час збирання у своєму будинку камінь, який купила багато років тому на розпродажі. Жінка вважала його дрібничкою, тому хотіла його викинути. Однак сусід не дав їй цього зробити, й переконав віддати його на експертизу, яка встановила, що прикраса є 34-каратним діамантом вартістю 2 млн фунтів стерлінгів (2,7 млн доларів). Про це повідомляє ВВС.

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Марк Лейн, співробітник аукціонного будинку Featonby's у місті Норт-Шілдс, заявив, що був шокований, коли зрозумів справжню цінність цього каменю і наголосив, що це найдорожча річ, з якою йому доводилося працювати. Спершу він думав, що це кубічний цирконій, тому прикраса пролежала на його столі пару днів. Однак потім він глянув на камінь через прилад для перевірки діамантів і здивувався.

Лейн відправив камінь партнерам до Лондона, після чого експертиза у Бельгії підтвердила справжність прикраси.

"Колір, прозорість, розмір... знайти діамант вагою 34 карати — це щось надзвичайне", — розповів співробітник аукціонного будинку.

[ + – ] Діамант вартістю $2,7 млн Фото: Featonby's Auctioneers

Жінка, яка побажала залишитися анонімною, розповіла, що часто ходила по різних розпродажах і не пам'ятає коли саме його придбала.

Знайдений британкою діамант планують продати на аукціоні, який відбудеться 30 листопада.

Нагадаємо, у травні на аукціоні будинку Christie's продали рідкісний пурпурно-рожевий діамант, відомий як "Сакура", за 29,3 млн доларів. Вважається, що це найдорожчий камінь такого відтінку, який пішов з молотка.

Нещодавно американський репер Lil Uzi Vert вживив собі в лоба схожий діамант вартістю 24 млн доларів. Втім, незабаром музикант без пояснення причин вирішив видалити прикрасу зі свого обличчя.