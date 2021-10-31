"Энсьерро": опасная гонка с быками в Испании закончилась смертью мужчины

Увидев, как бык нападает на мужчину, участники забега попытались отогнать животное, но безуспешно.

В Испании во время проведения забега быков (фестиваль "энсьерро") получил смертельные ранения 55-летний мужчина. Об этом сообщает The Guardian.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Во время первого забега быков в испанской провинции Кастельон, проведение которого возобновили после коронавирусного карантина, произошел несчастный случай с одним из участников. Уроженец французского городка Ла-Валь скончался от потери крови, после того, как разъяренный бык настиг его и ударил рогами в левое бедро.

Участники фестиваля пытались отогнать животное от мужчины, но безуспешно. В результате ранения была повреждена бедренная артерия, и прибившие медики не успели спасти потерпевшего. Он скончался в госпитале близлежащего города Вильярреаль. Врачи госпиталя также обнаружили у мужчины раны на голове.

Смерть 55-летнего мужчины стала первым подобным смертельным случаем, после возобновления проведения "энсьерро", которые были приостановлены с началом пандемии COVID-19 в Испании. После трагического инцидента местные власти приостановили забег и отменили все дальнейшие мероприятия.

Что известно об "Энсьерро"?

Это старинный испанский национальный обычай, суть которого состоит в том, чтобы убежать от выпущенных из загона быков, коров или телят. Само понятие произошло от испанского слова "запертый". Традиция зародилась в 1591 году, как развлечение для жителей сельской местности, но сохранилась до нашего времени в виде городского фестиваля, во время которого быков прогоняют по главной улице города. Самое известное энсьерро проходит в городе Памплона провинции Наварра в дни праздника Святого Фермина.

В последнее время в Испании ведутся общественные дебаты по поводу того, насколько уместны проведения таких мероприятий в условиях COVID-ограничений.

Ранее сообщалось, что в сентябре на испанском курорте 26 летняя туристка из Украины упала в море со скалы около популярной достопримечательности Кастель де Бенидорм.

По информации журналистов, имя украинки — Евгения Пилипец. Она работала в кинокомпании "Мамахохотала", которая специализируется на молодежных юмористических сериалах.