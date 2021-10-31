"Енс'єрро": небезпечні перегони з биками в Іспанії закінчилися смертю чоловіка

Побачивши, як бик нападає на чоловіка, учасники забігу спробували відігнати тварину, але безуспішно.

В Іспанії під час проведення забігу биків (фестиваль "енс'єрро") отримав смертельні поранення 55-річний чоловік. Про це повідомляє The Guardian.

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Під час першого забігу биків в іспанській провінції Кастельйон, проведення якого відновили після коронавірусного карантину, стався нещасний випадок з одним із учасників. Уродженець французького містечка Ла-Валь помер від втрати крові після того, як розлючений бик наздогнав його і вдарив рогами в ліве стегно.

Учасники фестивалю намагалися відігнати тварину від чоловіка, але безуспішно. Внаслідок поранення було пошкоджено стегнову артерію, і медики, що прибули, не встигли врятувати потерпілого. Він помер у шпиталі найближчого міста Вільярреаль. Лікарі шпиталю також виявили у чоловіка рани на голові.

Смерть 55-річного чоловіка стала першим подібним смертельним випадком, після відновлення проведення "енсьєрро", які були призупинені з початком пандемії COVID-19 в Іспанії. Після трагічного інциденту місцева влада призупинила забіг та скасувала всі подальші заходи.

Що відомо про "Енсьерро"?

Це старовинний іспанський національний звичай, суть якого полягає в тому, щоб втекти від випущених із загону бугаїв, корів чи телят. Саме поняття походить від іспанського слова "замкнений". Традиція зародилася 1591 року, як розвага для мешканців сільської місцевості, але збереглася до нашого часу у вигляді міського фестивалю, під час якого биків проганяють головною вулицею міста. Найвідоміше "енсьєрро" проходить у місті Памплона провінції Наварра у дні свята Святого Ферміна.

Останнім часом в Іспанії тривають громадські дебати щодо того, наскільки доречними є проведення таких заходів в умовах COVID-обмежень.

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