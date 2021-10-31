Грузинская оппозиция проводит митинг в центре Тбилиси после проигрыша на выборах (видео)

Сторонники партии "Единое национальное движение" заявляют, что грузины "больше не хотят жить в однопартийном, авторитарном особняке". В центре города перекрыли движение авто.

Оппозиция в Грузии проводит митинг перед зданием национального парламента на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Об этом сообщает Mtavari.

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Участники акции выступают против результатов муниципальных выборов, в которых одержала победу правящая партия "Грузинская мечта". Организатором митинга в грузинской столице выступает проигравший кандидат в мэры от основанной Михеилом Саакашвили оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.

"Граждане выразили свою волю, они больше не хотят жить в однопартийном, авторитарном особняке. Теперь народ Грузии будет защищать демократию и свой собственный голос", — заявляют организаторы митинга.

Сейчас движение автомобилей на проспекте Руставели перекрыто.

Центральная избирательная комиссия страны подвела итоги местных выборов. Согласно им, представители правящей "Грузинской мечты" победили в 19 из 20 городов страны. При этом действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе набрал 55,6% голосов, а за его оппонента Мелия проголосовали 44,4% избирателей.

Незадолго до местных выборов — 27 октября — в Тбилиси состоялась акция "Грузинской мечты", сторонники которой выступали за то, чтобы "оставить в прошлом времена правления партии "Единое национальное движение".

В то же время глава правительства страны Ираклий Гарибашвили считает основателя оппозиционной партии Михеила Саакашвили "изменником" из-за побега из страны и из-за того, что в дальнейшем экс-президент "воровато пробрался обратно".

Ранее возлюбленная экс-президента, народный депутат Украины Елизавета Ясько рассказала, что во время голодовки, которая продолжается 29-й день, Саакашвили похудел на 15 кг.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба недавно заявил, что Киев постоянно следит за происходящим в Грузии вокруг Саакашвили и держит с политиком связь. Также дипломат пообещал, что Украина сделает все, чтобы освободить заключенного из колонии.