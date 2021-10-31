Грузинська опозиція проводить мітинг у центрі Тбілісі після програшу на виборах (відео)

Прихильники партії "Єдиний національний рух" заявляють, що грузини "більше не хочуть жити в однопартійному, авторитарному маєтку". В центрі міста перекрили рух авто.

Опозиція в Грузії проводить мітинг перед будівлею національного парламенту на проспекті Руставелі в центрі Тбілісі. Про це повідомляє Mtavari.

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Учасники акції виступають проти результатів муніципальних виборів, у яких здобула перемогу правляча партія "Грузинська мрія". Організатором мітингу в грузинській столиці виступає кандидат у мери, що програв, від заснованої Міхеілом Саакашвілі опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ніка Мелія.

"Громадяни висловили свою волю, вони більше не хочуть жити в однопартійному, авторитарному маєтку. Тепер народ Грузії захищатиме демократію та свій власний голос", — заявляють організатори мітингу.

Наразі рух автомобілів на проспекті Руставелі перекрито.

Центральна виборча комісія країни підбила підсумки місцевих виборів. Згідно з ними, представники правлячої "Грузинської мрії" перемогли в 19 з 20 міст країни. При цьому чинний мер Тбілісі Каха Каладзе набрав 55,6% голосів, а за його опонента Мелію проголосували 44,4% виборців.

Незадовго до місцевих виборів — 27 жовтня — у Тбілісі відбулася акція "Грузинської мрії", прихильники якої виступали за те, щоб "залишити в минулому правління партії "Єдиний національний рух".

У той же час глава уряду країни Іраклі Гарібашвілі вважає засновника опозиційної партії Міхеіла Саакашвілі "зрадником" через втечу з країни та через те, що надалі експрезидент "по-злодійському пробрався назад".

Раніше кохана експрезидента, народна депутатка України Єлизавета Ясько розповіла, що під час голодування, яке триває 29-й день, Саакашвілі схуд на 15 кг.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба нещодавно заявив, що Київ постійно стежить за тим, що відбувається в Грузії, навколо Саакашвілі й тримає з політиком зв'язок. Також дипломат пообіцяв, що Україна зробить усе, щоб звільнити ув'язненого з колонії.