Совершивший нападение в метро Токио мужчина просит о смертной казни (видео)

24-летний Киота Хаттори сообщил полиции, что хотел убивать людей и сожалеет, что ему это не удалось.

Мужчина, которого арестовали за нападение с ножом и поджог, в результате чего пострадали 17 человек в поезде в Токио в день Хэллоуина, сказал следователям, что обожает персонажа злодея Бэтмена – Джокера. После ареста 24-летний Киота Хаттори признался, что "хотел убивать людей" и получить за это смертную казнь. Об этом сообщает издание Nikei Asia.

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Хаттори рассказал полиции, что о своих планах он размышлял с июня месяца и сожалеет о том, что ему не удалось никого убить во время нападения.

Во время задержания Хаттори был одет точно, как персонаж из фильма "Темный рыцарь" — в зеленой рубашке и фиолетовом пиджаке. Он также сообщил, что до инцидента в поезде, он посетил токийский район Сибуя, который является одним из самых популярных мест для празднования Хэллоуина. Он также заявил, что у него были неудачи на работе и проблемы в отношениях с друзьями.

На вопрос, почему Хаттори выбрал поезд, идущий в центр города, он ответил, что выбрал его умышленно, потому что поезда этой линии следуют через оживленные станции, а вагоны обычно переполнены пассажирами.

После инцидента министерство транспорта Японии попросило все железнодорожные компании страны усилить бдительность для обеспечения безопасности.

[ + – ] Нападение на людей в токийском метро

Напомним, что Киота Хаттори совершил нападение и поджог в вагоне скоростного поезда Keio Line, в результате которого 16 пострадавших получили незначительные травмы, в том числе от вдыхания дыма. Один мужчина находится в тяжелом состоянии.

Также Фокус писал, что в поезде "Укрзализныци" одному из пассажиров, который сделал замечание, угрожали пьяные соседи по вагону, курившие в тамбуре и шумели ночью. Проводница никак не отреагировала на инцидент и сказала, что для подтверждения факта угроз необходимы "видеозапись или письменные подтверждения двух свидетелей".