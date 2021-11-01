Чоловік, який скоїв напад у метро Токіо, просить про смертну кару (відео)

24-річний Кіота Хатторі повідомив поліції, що хотів убивати людей і шкодує, що йому це не вдалося.

Чоловік, якого заарештували за напад із ножем і підпал, внаслідок чого постраждали 17 людей у поїзді в Токіо в день Геловіна, сказав слідчим, що обожнює персонажа лиходія Бетмена — Джокера. Після арешту 24-річний Кіота Хатторі зізнався, що "хотів убивати людей" та отримати смертну кару. Про це повідомляє видання Nikei Asia.

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Хатторі розповів поліції, що про свої плани він розмірковував із червня і шкодує, що йому не вдалося нікого вбити під час нападу.

Під час затримання Хатторі був одягнений точно так само, як персонаж із фільму "Темний лицар" — у зеленій сорочці та фіолетовому піджаку. Він також повідомив, що до інциденту в поїзді він відвідав токійський район Сібуя, який є одним із найпопулярніших місць для святкування Геловіна. Він також заявив, що в нього були невдачі на роботі та проблеми у стосунках із друзями.

На питання, чому Хатторі вибрав поїзд, що йде в центр міста, він відповів, що вибрав його навмисне, тому що потяги цієї лінії прямують через жваві станції, а вагони зазвичай переповнені пасажирами.

Після інциденту міністерство транспорту Японії попросило всі залізничні компанії країни посилити пильність для забезпечення безпеки.

[ + – ] Напад на людей у токійському метро

Нагадаємо, що Кіота Хатторі здійснив напад і підпал у вагоні швидкісного потяга Keio Line, внаслідок якого 16 постраждалих отримали незначні травми, зокрема від вдихання диму. Один чоловік перебуває у тяжкому стані.

Також Фокус писав, що в потязі "Укрзалізниці" одному з пасажирів, який зробив зауваження, погрожували п'яні сусіди по вагону, які курили в тамбурі та шуміли вночі. Провідниця ніяк не відреагувала на інцидент і сказала, що для підтвердження факту загроз потрібні "відеозапис або письмові підтвердження двох свідків".