В Нигерии обвалилось 21-этажное здание, около 100 человек пропали без вести (видео)

Спасательные работы начались только через несколько часов после ЧП в столице. Спасателям удалось вытащить из под завалов трех строителей.

Около 100 человек пропали в результате обрушения 21-этажного здания в столице Нигерии. Об этом сообщает Reuters.

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Трагедия произошла в финансовом районе Лагоса Икойи, где местные строительные компании возводят многоквартирные дома.

21-этажное здание обвалилось в момент, когда на стройплощадке находилось около 100 сотрудников.

По предварительным данным, спасателям удалось вытащить из-под завалов как минимум трех человек, а работы по поиску выживших в Лагосе продолжаются. Спасательные бригады используют прожекторы и экскаваторы для расчистки места ЧП от бетонных обломков.

Обрушившееся здание было частью проекта с трех башен, разработанного местной компанией Fourscore Homes. В своей рекламной брошюре предприятие предлагает потенциальным владельцам элитного жилья "жизнь без стресса".

[ + – ] Обвал 21-этажного здания в Лагосе

[ + – ] Обвал 21-этажного здания в Лагосе

По данным CBC, в результате обвала 21-этажного здания в Лагосе погибли, по меньшей мере, три человека, а под завалами находятся еще десятки строителей.

Представители власти и строительной компании, прибыв на место трагедии, столкнулись с разгневанными жителями района Икойи. Дело в том, что спасательные работы начались только через несколько часов после обвала многоэтажного здания.

Как информирует ВВС, местная власть пока не может назвать точную причину обвала 21-этажного здания в Лагосе. Очевидец, который работал в офисе напротив, рассказал, как услышал странный звук. Мужчина выглянул в окно и увидел, что здание буквально падает этаж за этажом.

[ + – ] 21-этажное здание рухнуло в Нигерии

[ + – ] 21-этажное здание рухнуло в Нигерии

Ранее Фокус рассказывал про обвал многоэтажки в Майами. Трагедия произошла в пригороде американского курорта в июле 2021 года. В результате частичного обрушения 12-этажного дома под завалами оказались более 150 человек.

Поисково-спасательные работы продолжались несколько дней и на месте обвала многоэтажки в Майами спасатели обнаружили тела 97 погибших человек. После первых часов спасательных работ специалисты больше не находили выживших на месте трагедии.