У Нігерії обвалилася 21-поверхова будівля, близько 100 людей зникли безвісти (відео)

Рятувальні роботи розпочалися лише за кілька годин після НП у столиці. Рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів трьох будівельників.

Близько 100 людей зникли внаслідок обвалення 21-поверхової будівлі у столиці Нігерії. Про це повідомляє Reuters.

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Трагедія сталася у фінансовому районі Лагоса Ікої, де місцеві будівельні компанії будують багатоквартирні будинки.

21-поверховий будинок обвалився в момент, коли на будмайданчику було близько 100 співробітників.

За попередніми даними, рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів як мінімум трьох людей, а роботи з пошуку тих, хто вижив у Лагосі, тривають. Рятувальні бригади використовують прожектори та екскаватори для розчищення місця НП від бетонних уламків.

Будівля, що обрушилася, була частиною проєкту з трьох веж, розробленого місцевою компанією Fourscore Homes. У своїй рекламній брошурі підприємство пропонує потенційним власникам елітного житла "життя без стресу".

[ + – ] Обвал 21-поверхової будівлі у Лагосі

[ + – ] Обвал 21-поверхової будівлі у Лагосі

За даними CBC, у результаті обвалу 21-поверхової будівлі в Лагосі загинули щонайменше троє людей, а під завалами ще десятки будівельників.

Представники влади та будівельної компанії, прибувши на місце трагедії, зіткнулися з розгніваними жителями району Ікої. Справа в тому, що рятувальні роботи розпочалися лише за кілька годин після обвалу багатоповерхової будівлі.

Як повідомляє ВВС, місцева влада поки не може назвати точну причину обвалу 21-поверхової будівлі в Лагосі. Очевидець, який працював навпроти офісу, розповів, як почув дивний звук. Чоловік визирнув у вікно та побачив, що будівля буквально падає поверх за поверхом.

[ + – ] 21-поверховий будинок звалився в Нігерії

[ + – ] 21-поверховий будинок звалився в Нігерії

Раніше Фокус розповідав про обвал багатоповерхівки в Маямі. Трагедія сталася в передмісті американського курорту в липні 2021 року. Внаслідок часткового обвалення 12-поверхового будинку під завалами опинилося понад 150 осіб.

Пошуково-рятувальні роботи тривали кілька днів, і на місці обвалу багатоповерхівки в Маямі рятувальники виявили тіла 97 загиблих людей. Після перших годин рятувальних робіт фахівці більше не знаходили тих, хто вижив на місці трагедії.