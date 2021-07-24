Рятувальники припинили пошуки людей під уламками багатоповерхівки у Флориді

Під час розбору завалів на місці зруйнованого будинку рятувальники знайшли 97 тіл. Ще одна людина вважається безвісти зниклою.

Після виявлення 97 тіл на місці обвалення багатоквартирного житлового будинку Champlain Towers South в Майамі (Флорида) рятувальники заявили, що припиняють пошуки загиблих, пише Daily Mail. На сьогоднішній день лише одна людина вважається безвісти зниклою.

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Пожежники рівно місяць розбирали уламки будинку на березі океану і прибирали сміття. Майданчик в основному вичистили, а уламки перевезли на склад в Майамі. Хоча судмедексперти все ще працюють, зокрема досліджують залишки, на місці, де колись стояла будівля, більше не знайдено тіл.

Ті, хто вижив після падіння будинку, вийшли у перші кілька годин. Пошукові групи провели тижні, ризикуючи опинитися під новим обваленням, оскільки уціліла частина будівлі була нестійкою. Крім того, роботи ускладнювали пожежі, що повторювалися, задушлива спека і грози в місті.

Рятувальники перевірили понад 14 000 тонн розбитого бетону та арматури, перш ніж оголосити місію завершеною.

[ + – ] Так виглядає місце трагедії через місяць

Міська пошуково-рятувальна група Miami-Dade Fire Rescue покинула це місце в п'ятницю, 23 липня, в колоні пожежних машин й інших транспортних засобів, повільно прямуючи до своєї штаб-квартирі на прес-конференцію, де було оголошено, що пошуки офіційно завершені.

"На цьому етапі стає все важче ідентифікувати жертв, і ми значною мірою покладаємося на роботу судово-медичної експертизи і науково-технічний процес ідентифікації людських останків", – заявила мер округу Майамі-Дейд Даніелла Левін Кава, назвавши членів пошукових та відновлювальних груп "справжніми супергероями".

[ + – ] Сенатор штату Флорида Джейсон Піззо з одним їх рятувальників Фото: Senator Jason Pizzo/twitter

За словами начальника пожежної охорони Алана Комінского, пожежники працювали по 12 годин на добу:

"Це все дуже важко. Я дуже пишаюся чоловіками і жінками, які представляють пожежну службу Майамі-Дейд".

Офіційні особи відмовилися уточнити, чи є у них ще один набір людських решток, який патологи намагаються ідентифікувати, і чи продовжуються пошуки зниклого безвісти.

Нагадаємо, часткове обвалення 12-поверхової будівлі в Серфсайді, передмісті Майамі, сталося близько другої години ночі 24 червня. Було зруйновано близько половини зі 130 квартир. Ще за два з половиною роки до трагедії інженер-консультант Френк Морабіто попереджав владу про критичний стан багатоповерхівки. Він виявив свідоцтва небезпечного структурного пошкодження будівлі, вказавши на рясні тріщини бетонної плити під басейном.

Серед тих, хто загинув, були і члени родини першої леді Парагваю. Тіла її сестри з чоловіком і їх молодшої дитини було знайдено серед уламків.

4 липня останки зруйнованої багатоповерхівки знесли.