Спасатели прекратили поиски людей под обломками рухнувшей многоэтажки во Флориде

Во время разбора завалов на месте рухнувшего дома спасатели нашли 97 тел. Еще один человек считается без вести пропавшим.

После обнаружения 97 тел на месте обрушения многоквартирного жилого дома Champlain Towers South в Майами (Флорида), спасатели заявили, что прекращают поиски погибших, пишет Daily Mail. На сегодняшний день лишь один человек числится без вести пропавшим.

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Пожарные ровно месяц разбирали обломки дома на берегу океана и убирали мусор. Площадку в основном вычистили, а обломки перевезли на склад в Майами. Хотя судмедэксперты все еще работают, в том числе исследуют останки, на месте, где когда-то стояло здание, больше не найдено тел.

За исключением первых часов после обрушения, выжившие так и не вышли. Поисковые группы провели недели, рискуя оказаться под новым обрушением, поскольку уцелевшая часть здания была неустойчивой. Кроме того, работы усложняли повторяющиеся пожары, удушающая жара и грозы в городе.

Спасатели проверили более 14 000 тонн разбитого бетона и арматуры, прежде чем объявить миссию завершенной.

[ + – ] Так выглядит место трагедии через месяц

Городская поисково-спасательная группа Miami-Dade Fire Rescue покинула это место в пятницу, 23 июля, в колонне пожарных машин и других транспортных средств, медленно направляясь к своей штаб-квартире на пресс-конференцию, на которой было объявлено, что поиски официально завершены.

"На этом этапе становится все труднее идентифицировать жертв, и мы в значительной степени полагаемся на работу судебно-медицинской экспертизы и научно-технический процесс идентификации человеческих останков", – заявила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава, назвав членов поисковых и восстановительных групп "настоящими супергероями".

[ + – ] Сенатор штата Флорида Джейсон Пиззо с одним их спасателей Фото: Senator Jason Pizzo/twitter

По словам начальника пожарной охраны Алана Коминского, пожарные работали по 12 часов в сутки:

"Это все очень тяжело. Я очень горжусь мужчинами и женщинами, которые представляют пожарную службу Майами-Дейд".

Официальные лица отказались уточнить, есть ли у них еще один набор человеческих останков, который патологи пытаются идентифицировать, и продолжаются ли поиски пропавшего без вести.

Напомним, частичное обрушение 12-этажного здания в Серфсайде, пригороде Майами, произошло около двух часов ночи 24 июня. Было разрушено около половины из 130 квартир. Еще за два с половиной года до трагедии инженер-консультант Фрэнк Морабито предупреждал власти о критическом состоянии многоэтажки. Он выявил свидетельства опасного структурного повреждения здания, указав на обильные трещины бетонной плиты под бассейном.

Среди тех, кто погиб, были и члены семьи первой леди Парагвая. Тела ее сестры с мужем и их младшего ребенка были найдены среди обломков.

4 июля останки разрушенной многоэтажки были снесены.