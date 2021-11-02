На здоровье не жаловались. Туроператор отреагировал на отравление украинцев в Египте

В компании утверждают, что сразу же предоставили туристам помощь и переселили их в другую гостиницу. При этом рассказавшая о ситуации туристка "об ухудшении здоровья не сообщала".

После инцидента с массовым отравлением украинцев в египетском отеле туроператор заявил, что обеспечил им помощь и переселил в другую гостиницу. Туристка, которая пожаловалась на компанию в соцсетях, якобы не уведомляла ее представителей об ухудшении здоровья. Об этом сообщила пресс-служба предприятия на своем сайте.

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В компании заявили, что узнав о произошедшем "сразу же отправили в гостиницу представителя", который на протяжении суток "находился в зоне ресепшн и предлагал помощь". Также представители туроператора заверили, что всем желающим была предоставлена возможность переехать из AMC Royal Hotel в гостиницу "аналогичного класса".

Большинство украинских туристов согласились на переезд, но некоторые "решили подождать, ведь отель продолжал работать". Однако министерство здравоохранения Египта приняло решение прекратить работу отеля с 1 ноября, в связи с чем украинцы были перемещены в отель Nubia Aqua Beach 5*.

"По состоянию на 1 ноября 2021 года в страховую компанию или к туроператору по поводу ухудшения состояния здоровья никто из туристов не обращался. Мы продолжаем следить за ситуацией и разбираться в ее деталях", — говорится в заявлении компании.

В то же время туристическая компания утверждает, что туристка, чей пост касательно инцидента был опубликован в СМИ (предположительно, речь идет о Татьяне Копач — ред.), обращалась к компании только по вопросу переезда в другую гостиницу, а "об ухудшении состояния здоровья ни нам, ни страховой компании не сообщалось".

"Вместе с другими отдыхающими из Украины туристка сейчас переехала в гостиницу Nubia Aqua Beach 5*", — резюмировали в компании.

Что говорят в МИД Украины?

Вместе с тем в министерстве иностранных дел Украины в комментарии "РБК-Украина" напомнили украинским туроператорам в Египте "о необходимости оперативного информирования посольства о чрезвычайных ситуациях".

Пресс-секретарь ведомства Олег Николенко сообщил, что медицинскую помощь отдыхающим оказывал гостиничный врач, сейчас состояние украинцев удовлетворительное и в госпитализации они не нуждаются

"После вспышки отравления украинские туристы были переселены в другой отель", — подтвердил он.

В МИД добавили, что посольство Украины уже обратилось к египетским властям, чтобы они приняли меры для предоставления украинским туристам "качественных и безопасных" услуг.

Что за отравление украинцев в Египте?

Напомним, в понедельник, 1 ноября, туристка Татьяна Копач сообщила в своем Facebook, что администрация отеля и представители туроператора Join UP скрывали информацию об отравлении украинцев в египетском городе Хургада. По ее словам, люди не могли связаться с представителями туристической компании и им пришлось обратиться к египетским врачам — выписанные лекарства украинцам пришлось покупать за свои деньги. Также украинка утверждает, что Join UP назвало отравление форс-мажором и посоветовал временно воздержаться от пищи. Тогда пострадавшие обратились к украинскому консулу — оказалось, что он не знал, что среди отравившихся туристов были граждане Украины, так как туроператор об этом не уведомил.

Ранее Фокус писал о том, как в Ивано-Франковской области массово отравились подростки, приехавшие отдохнуть на базу отдыха.