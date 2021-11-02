На здоров'я не скаржилися. Туроператор відреагував на отруєння українців у Єгипті

У компанії стверджують, що одразу ж надали туристам допомогу та переселили їх до іншого готелю. При цьому туристка, яка розповіла про ситуацію, "про погіршення здоров'я не повідомляла".

Після інциденту з масовим отруєнням українців у єгипетському готелі туроператор заявив, що забезпечив їм допомогу та переселив до іншого готелю. Туристка, яка поскаржилася на компанію в соцмережах, нібито не повідомляла її представникам про погіршення здоров'я. Про це повідомила пресслужба підприємства на своєму сайті.

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У компанії заявили, що, дізнавшись про те, що сталося, "відразу ж відправили до готелю представника", який протягом доби "перебував у зоні ресепшн і пропонував допомогу". Також представники туроператора запевнили, що всім охочим було надано можливість переїхати з AMC Royal Hotel до готелю "аналогічного класу".

Більшість українських туристів погодилися на переїзд, але дехто "вирішив почекати, адже готель продовжував працювати". Проте міністерство охорони здоров'я Єгипту ухвалило рішення припинити роботу готелю з 1 листопада, у зв'язку з чим українців було переміщено до готелю Nubia Aqua Beach 5*.

"Станом на 1 листопада 2021 року до страхової компанії або туроператора з приводу погіршення стану здоров'я ніхто з туристів не звертався. Ми продовжуємо стежити за ситуацією та розбиратися в її деталях", — йдеться в заяві компанії.

У той же час туристична компанія стверджує, що туристка, чий пост щодо інциденту був опублікований у ЗМІ (імовірно, йдеться про Тетяну Копач — ред.), зверталася до компанії лише з питання переїзду в інший готель, а "про погіршення стану здоров'я ні нам, ні страховій компанії не повідомлялося.

"Разом із іншими відпочивальниками з України туристка зараз переїхала до готелю Nubia Aqua Beach 5*", — резюмували в компанії.

Що кажуть у МЗС України?

Водночас у міністерстві закордонних справ України в коментарі "РБК-Україна" нагадали українським туроператорам у Єгипті "про необхідність оперативного інформування посольства про надзвичайні ситуації".

Прессекретар відомства Олег Ніколенко повідомив, що медичну допомогу відпочивальникам надавав готельний лікар, зараз стан українців задовільний, і госпіталізації вони не потребують

"Після спалаху отруєння українські туристи були переселені до іншого готелю", — підтвердив він.

У МЗС додали, що посольство України вже звернулося до єгипетської влади, щоб вони вжили заходів для надання українським туристам "якісних і безпечних" послуг.

Що за отруєння українців у Єгипті?

Нагадаємо, у понеділок, 1 листопада, туристка Тетяна Копач повідомила у своєму Facebook, що адміністрація готелю та представники туроператора Join UP приховували інформацію про отруєння українців у єгипетському місті Хургада. За її словами, люди не могли зв'язатися з представниками туристичної компанії, і їм довелося звернутися до єгипетських лікарів – виписані ліки українцям довелося купувати за власний кошт. Також українка стверджує, що Join UP назвав отруєння форс-мажором і порадив тимчасово утриматись від їжі. Тоді постраждалі звернулися до українського консула — виявилося, що він не знав, що серед туристів, які отруїлися, були громадяни України, оскільки туроператор про це не повідомив.

Раніше Фокус писав про те, як на Івано-Франківщині масово отруїлися підлітки, які приїхали відпочити на базу відпочинку.