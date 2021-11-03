ВОЗ одобрил индийскую вакцину от коронавируса Covaxin

Разработчики препарата утверждают, что вакцина производится с использованием убитого коронавируса и эффективна против штамма "Дельта".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставила лицензию на экстренное использование вакцины Covaxin и включила ее в список рекомендуемых для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается в Twitter ВОЗ.

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Таким образом, индийская вакцина Covaxin стала восьмой вакциной от COVID-19, которая получила одобрение со стороны ВОЗ.

Вакцина Covaxin разработана компанией Bharat Biotech в партнерстве с Индийским советом медицинских исследований. В своем принципе действия вакцина использует инактивированный вирус SARS-CoV-2 для стимулирования иммунного ответа организма и вводится в двух дозах. Также известно, что вакцина весьма нетребовательна к условиям хранения.

Летом этого года Bharat Biotech сообщала, что ее вакцина против COVID-19 показала эффективность 77,8% и является эффективной от тяжелых форм болезней и штамма "Дельта".

Однако в ВОЗ отметили, что данных об исследованиях вакцины среди беременных женщин недостаточно для того, чтобы объективно оценить безопасность и эффективность вакцины во время беременности.

Ранее Фокус сообщал, что в Гданьске начинаются испытания новой разработки украинских ученых — уникального кандидата на вакцину от коронавируса, основанной на дрожжах. Испытания в Польше отечественные биологи вынуждены проводить, поскольку в Украине нет соответствующих лабораторий.

Вакцина Moderna Inc. не соответствует всем критериям, которые позволяют использовать бустерную дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Данные свидетельствуют о том, что бустерная доза Moderna увеличивает количество антител, однако разница до и после прививки небольшая.