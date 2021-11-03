ВООЗ схвалила індійську вакцину від коронавірусу Covaxin

Розробники препарату стверджують, що вакцина виробляється з використанням убитого коронавірусу й ефективна проти штаму "Дельта".

Всесвітня організація охорони здоров'я надала ліцензію на екстрене використання вакцини Covaxin і включила її до списку рекомендованих для вакцинації від коронавірусу. Про це повідомляється у Twitter ВООЗ.

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Таким чином, індійська вакцина Covaxin стала восьмою вакциною COVID-19, яка отримала схвалення з боку ВООЗ.

Вакцина Covaxin розроблена компанією Bharat Biotech у партнерстві з Індійською радою медичних досліджень. У своєму принципі дії вакцина використовує інактивований вірус SARS-CoV-2 для стимулювання імунної відповіді організму та вводиться у двох дозах. Також відомо, що вакцина дуже невимоглива до умов зберігання.

Влітку цього року Bharat Biotech повідомляла, що її вакцина проти COVID-19 показала ефективність 77,8% і є ефективною від тяжких форм хвороб і штаму "Дельта".

Однак у ВООЗ зазначили, що даних щодо досліджень вакцини серед вагітних жінок недостатньо для того, щоб об'єктивно оцінити безпеку й ефективність вакцини під час вагітності.

Раніше Фокус повідомляв, що у Гданську розпочинаються випробування нової розробки українських учених — унікального кандидата на вакцину від коронавірусу, що ґрунтується на дріжджах. Випробування в Польщі вітчизняні біологи змушені проводити, оскільки в Україні немає відповідних лабораторій.

Вакцини Moderna Inc. не відповідає всім критеріям, які дають змогу використовувати бустерну дозу вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19. Дані свідчать, що бустерна доза Moderna збільшує кількість антитіл, проте різниця до і після щеплення невелика.