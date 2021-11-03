ВООЗ схвалила індійську вакцину від коронавірусу Covaxin
Розробники препарату стверджують, що вакцина виробляється з використанням убитого коронавірусу й ефективна проти штаму "Дельта".
Всесвітня організація охорони здоров'я надала ліцензію на екстрене використання вакцини Covaxin і включила її до списку рекомендованих для вакцинації від коронавірусу. Про це повідомляється у Twitter ВООЗ.
Таким чином, індійська вакцина Covaxin стала восьмою вакциною COVID-19, яка отримала схвалення з боку ВООЗ.
Вакцина Covaxin розроблена компанією Bharat Biotech у партнерстві з Індійською радою медичних досліджень. У своєму принципі дії вакцина використовує інактивований вірус SARS-CoV-2 для стимулювання імунної відповіді організму та вводиться у двох дозах. Також відомо, що вакцина дуже невимоглива до умов зберігання.
Влітку цього року Bharat Biotech повідомляла, що її вакцина проти COVID-19 показала ефективність 77,8% і є ефективною від тяжких форм хвороб і штаму "Дельта".
Однак у ВООЗ зазначили, що даних щодо досліджень вакцини серед вагітних жінок недостатньо для того, щоб об'єктивно оцінити безпеку й ефективність вакцини під час вагітності.
Раніше Фокус повідомляв, що у Гданську розпочинаються випробування нової розробки українських учених — унікального кандидата на вакцину від коронавірусу, що ґрунтується на дріжджах. Випробування в Польщі вітчизняні біологи змушені проводити, оскільки в Україні немає відповідних лабораторій.
Вакцини Moderna Inc. не відповідає всім критеріям, які дають змогу використовувати бустерну дозу вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19. Дані свідчать, що бустерна доза Moderna збільшує кількість антитіл, проте різниця до і після щеплення невелика.