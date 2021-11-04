В Нью-Йорке эмигрантка из Украины прошла в горсовет от Республиканской партии

37-летняя адвокат из Бруклина Инна Верников родилась в Черновцах, в США переехала с родителями в 12 лет.

Эмигрантка из Украины, 37-летняя адвокат из Бруклина Инна Верников стала депутатом городского совета Нью-Йорка. Об этом сообщила радиостанция "Голос Америки".

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Восемь лет она отдала адвокатской деятельности в миграционном и семейном праве. Украинка говорит, что стать адвокатом хотела с детства. В сюжете говорится, что Верников родилась в Черновцах. В США она переехала с родителями в 12 лет.

Став депутатом, Верников придется оставить карьеру адвоката. По ее словам, новая должность не является повышением с точки зрения развития карьеры и оплаты труда.

"Для меня это не так важно. Главное — это изменения, которые я смогу сделать в городе. Я делаю это потому, что люблю страну и благодарна за то, что она нам дает. Меня как эмигрантку волнует то, что происходит в США", – отметила она.

Верников баллотировалась от Республиканской партии на избирательном округе №48. На прошлых выборах президента США она поддерживала лидера партии Дональда Трампа. Избирательный округ, от которого выдвигалась Верник, насчитывает 180 тыс. человек. Большинство – это евреи, выехавшие из Советского Союза.

"Когда вы говорите людям в этом округе, что вы – республиканец, это сразу меняет дело. Люди видят, что Демократическая партия ведет Штаты в плохую сторону", – заявила она в комментарии The New York Times.

На посту депутата украинка обещает бороться за увеличение финансирования полиции и санитарно-очистительных служб Нью-Йорка.

Газета Brooklyn Paper уточнила, что Верников получила 64% голосов, а ее оппонент Стивен Саперштейн – 36%.

"Это было громкое сообщение для демократов, прогрессивных левых. Мы устали от политики, которую они проводят с целью разрушить наш город и район", – сказала Верников после подсчета голосов.

New York Post сообщила, что сын Трампа, Дональд Трамп-младший записал обращение, в котором призвал жителей Бруклина голосовать за Верников.

"Избрание Верников в городской совет Нью-Йорка важно для нас. Эта женщина выступает за финансирование полиции, рабочих мест и сильную экономику. Верников за то, чтобы наша страна была лидером", – обратился Трамп-младший к избирателям.

Фокус ранее сообщал, что некоторые республиканцы хотели организовать новую политическую силу. Они считали, что Трамп пытался подорвать демократию.

Трамп утверждал, что от участия в следующих выборах президента США в 2024 году его может удержать только болезнь.