У Нью-Йорку емігрантка з України пройшла до міськради від Республіканської партії

37-річна адвокатка з Брукліна Інна Верніков народилася у Чернівцях, до США переїхала з батьками у 12 років.

Емігрантка з України, 37-річна адвокатка з Брукліна Інна Верніков стала депутаткою міської ради Нью-Йорка. Про це повідомила радіостанція "Голос Америки".

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Вісім років вона віддала адвокатській діяльності в міграційному та сімейному праві. Українка каже, що стати адвокатом хотіла змалку. У сюжеті йдеться, що Верніков народилася в Чернівцях. У США вона переїхала з батьками у 12 років.

Ставши депутаткою, Верніков доведеться залишити кар'єру адвоката. За її словами, нова посада не є підвищенням із погляду розвитку кар'єри й оплати праці.

"Для мене це не так важливо. Головне — це зміни, які я зможу зробити в місті. Я роблю це тому, що люблю країну та вдячна за те, що вона нам дає. Мене як емігрантку хвилює те, що відбувається в США", – зазначила вона.

Верніков балотувалася від Республіканської партії на виборчому окрузі №48. На попередніх виборах президента США вона підтримувала лідера партії Дональда Трампа. Виборчий округ, від якого висувалась Верніков, налічує 180 тис. осіб. Більшість – це євреї, які виїхали з Радянського Союзу.

"Коли ви говорите людям у цьому окрузі, що ви – республіканець, це одразу змінює справу. Люди бачать, що Демократична партія веде Штати в погану сторону", – заявила вона в коментарі The New York Times.

На посаді депутата українка обіцяє боротися за збільшення фінансування поліції та санітарно-очисних служб Нью-Йорка.

Газета Brooklyn Paper уточнила, що Верніков отримала 64% голосів, а її опонент Стівен Саперштейн – 36%.

"Це було гучне повідомлення для демократів, прогресивних лівих. Ми втомилися від політики, яку вони проводять із метою зруйнувати наше місто та район", – сказала Верніков після підрахунку голосів.

New York Post повідомила, що син Трампа, Дональд Трамп-молодший, записав звернення, у якому закликав жителів Брукліна голосувати за Верніков.

"Обрання Верніков до міської ради Нью-Йорка важливе для нас. Ця жінка виступає за фінансування поліції, робочих місць і сильну економіку. Веріиков за те, щоб наша країна була лідером", – звернувся Трамп-молодший до виборців.

Фокус раніше повідомляв, деякі республіканці хотіли організувати нову політичну силу. Вони вважали, що Трамп намагався підірвати демократію.

Трамп стверджував, що від участі в наступних виборах президента США у 2024 році його може утримати лише хвороба.