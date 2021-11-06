Разукрасили в цвета флага Украины: в Кракове вандалы повредили памятники Пилсудскому и воинам

Злоумышленники также оставили записку с ошибкой на украинском языке — "Польша не тільки для панів".

В польском Кракове вандалы повредили памятники первому президенту Юзефу Пилсудскому и воинам-легионерам. Об этом пишет издание Gazeta.pl.

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Поврежденные памятники полиция обнаружила в субботу утром, 6 ноября.

На постаменте Юзефу Пилсудскому вандалы оставили букву N, а памятник воинам-легионерам разукрасили в цвета украинского флага. Помимо этого, правонарушители оставили записку на украинском языке с ошибкой: "Польша не тільки для панів".

[ + – ] Записка вандалов с ошибкой

[ + – ] Записка вандалов с ошибкой

Местные правоохранители сомневаются, что провокацию с памятниками организовали граждане Украины.

"Это (записка и окрашивание в цвета национального флага — ред.) не доказательство того, что виноваты украинцы. Мы проводим мероприятия по выявлению виновных и объяснению обстоятельств повреждения", — подчеркнула инспектор Катаржина Цисло.

[ + – ] Разукрашенный памятник воинам-легионерам в Кракове

[ + – ] Разукрашенный памятник Юзефу Пилсудскому

Заместитель мэра Кракова Анджей Кулиг призвал правоохранителей как можно быстрее найти вандалов и заверил, что коммунальные службы сегодня очистят памятники, как только получат соответствующее разрешение от силовиков.

[ + – ] Заммэра Кракова отреагировал на повреждение памятников

Юзеф Пилсудский — политический и государственный деятель, первый глава возрожденной Польской Республики и основатель польской армии. Юзеф Пилсудский является создателем боевой организации Польской социалистической партии, в Польше считается национальным героем.

Ранее Фокус сообщал, что в Польше обезглавили памятник маршалу Константину Рокоссовскому. Памятник советскому и польскому маршалу Константину Рокоссовскому повредили в октябре 2020 года на территории мемориального кладбища в Легнице.

Также Фокус рассказывал, что вандалы разукрасили в Копенгагене памятник Шевченко в цвет российского флага. Памятник был осквернен до начала футбольного матча "Россия — Дания". Вандалы разукрасили постамент в цвет флага РФ и оставили на нем оскорбительные надписи в адрес Украины с НАТО.