Розфарбували у кольори прапора України: у Кракові вандали пошкодили пам'ятники Пілсудському та воїнам

Зловмисники також залишили записку з помилкою українською мовою – "Польша не тільки для панів".

У польському Кракові вандали пошкодили пам'ятники першому президентові Юзефу Пілсудському та воїнам-легіонерам. Про це пише видання Gazeta.pl.

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Пошкоджені пам'ятники поліція виявила у суботу вранці, 6 листопада.

На постаменті Юзефу Пілсудському вандали залишили букву N, а пам'ятник воїнам-легіонерам розмалювали кольорами українського прапора. Крім цього правопорушники залишили записку українською мовою з помилкою: "Польша не тільки для панів".

[ + – ] Записка вандалів з помилкою

[ + – ] Записка вандалів з помилкою

Місцеві правоохоронці мають сумніви, що провокацію з пам'ятниками організували громадяни України.

"Це (записка та фарбування в кольори національного прапора — ред.) не є доказом того, що винні українці. Ми проводимо заходи щодо виявлення винних та пояснення обставин пошкодження", — наголосила інспектор Катаржина Цисло.

[ + – ] Прикрашений пам'ятник воїнам-легіонерам у Кракові

[ + – ] Прикрашений пам'ятник Юзефу Пілсудському

Заступник мера Кракова Анджей Куліг закликав правоохоронців якнайшвидше знайти вандалів та запевнив, що комунальні служби сьогодні очистять пам'ятники, як тільки отримають відповідний дозвіл від силовиків.

[ + – ] Заступник мера Кракова відреагував на пошкодження пам'ятників

Юзеф Пілсудський — політичний та державний діяч, перший голова відродженої Польської Республіки та засновник польської армії. Юзеф Пілсудський є творцем бойової організації Польської соціалістичної партії, у Польщі вважається національним героєм.

Раніше Фокус повідомляв, що у Польщі обезголовили пам'ятник маршалу Костянтину Рокоссовському. Пам'ятник радянському та польському маршалу Костянтину Рокоссовському пошкодили у жовтні 2020 року на території меморіального цвинтаря у Легниці.

Також Фокус розповідав, що вандали розмалювали у Копенгагені пам'ятник Шевченку у колір російського прапора. Пам'ятник був осквернений до початку футбольного матчу "Росія — Данія". Вандали прикрасили постамент кольорами прапора РФ і залишили на ньому образливі написи на адресу України з НАТО.