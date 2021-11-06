Розфарбували у кольори прапора України: у Кракові вандали пошкодили пам'ятники Пілсудському та воїнам
Зловмисники також залишили записку з помилкою українською мовою – "Польша не тільки для панів".
У польському Кракові вандали пошкодили пам'ятники першому президентові Юзефу Пілсудському та воїнам-легіонерам. Про це пише видання Gazeta.pl.
Пошкоджені пам'ятники поліція виявила у суботу вранці, 6 листопада.
На постаменті Юзефу Пілсудському вандали залишили букву N, а пам'ятник воїнам-легіонерам розмалювали кольорами українського прапора. Крім цього правопорушники залишили записку українською мовою з помилкою: "Польша не тільки для панів".
Місцеві правоохоронці мають сумніви, що провокацію з пам'ятниками організували громадяни України.
"Це (записка та фарбування в кольори національного прапора — ред.) не є доказом того, що винні українці. Ми проводимо заходи щодо виявлення винних та пояснення обставин пошкодження", — наголосила інспектор Катаржина Цисло.
Заступник мера Кракова Анджей Куліг закликав правоохоронців якнайшвидше знайти вандалів та запевнив, що комунальні служби сьогодні очистять пам'ятники, як тільки отримають відповідний дозвіл від силовиків.
Юзеф Пілсудський — політичний та державний діяч, перший голова відродженої Польської Республіки та засновник польської армії. Юзеф Пілсудський є творцем бойової організації Польської соціалістичної партії, у Польщі вважається національним героєм.
Раніше Фокус повідомляв, що у Польщі обезголовили пам'ятник маршалу Костянтину Рокоссовському. Пам'ятник радянському та польському маршалу Костянтину Рокоссовському пошкодили у жовтні 2020 року на території меморіального цвинтаря у Легниці.
Також Фокус розповідав, що вандали розмалювали у Копенгагені пам'ятник Шевченку у колір російського прапора. Пам'ятник був осквернений до початку футбольного матчу "Росія — Данія". Вандали прикрасили постамент кольорами прапора РФ і залишили на ньому образливі написи на адресу України з НАТО.