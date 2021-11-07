Поддерживала Саакашвили: В Грузии голодающему депутату вызвали "скорую" в парламент

Четвертый день голодовки показал, что у политика развились головокружение и слабость.

В Грузии лидеру партии Дроа, депутату Элене Хоштария понадобилась помощь медиков "скорой" прямо в парламенте. Политику 7 ноября стало нехорошо из-за голодания в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили, сообщает портал Новости-Грузия.

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Отмечается, что Хоштария прибегла к крайней форме протеста, требуя перевести заключенного Саакашвили в частную клинику.

Голодовку парламентарий объявила 3 ноября в кабинете фракции Лело — Партнерство для Грузии.

Медработники предложили Хоштария провести переливание крови, но она отказалась. Врач "скорой" сообщил журналистам, что на фоне голодания у соратницы Саакашвили развились головокружение и слабость.

"Гермодинамика стабильна", — добавил медработник.

Элене Хоштария отказалась комментировать СМИ ухудшение своего состояния здоровья. Перед этим она сообщила, что перестанет голодать только в том случае, если жизни Саакашвили перестанет угрожать опасность.

Голодовка Саакашвили — все, что известно

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили объявил голодовку 1 октября, сразу после задержания правоохранителями. Его представители заявляли, что у политика значительно ухудшилось здоровье из-за недоедания. Сначала это была анемия, проблемы с ногами, нарушения в моторике речи. Позже врачи заявили, что у голодающего начались провалы в памяти, нарушение мышления — экс-президент не смог даже писать.

Однако 7 ноября Пенитенциарная служба Грузии опубликовали видео, где Саакашвили якобы ест из баночки детское питание (были опубликованы картинки каш с индейкой и овощами, а также паста с форелью, соки). Политика возмутила распространенная в СМИ информация и он заявил, что это были минералы и лекарственные добавки, которые ему выписали врачи. В связи с этим бывший президент Грузии и вовсе отказался от приема приписанных ему докторами витаминов и других препаратов.

Стоит отметить, что власти Грузии обвиняли Михеила Саакашвили в притворстве и имитации голодовки. В частности, руководитель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что в тюрьме все знают, как Саакашвили каждый день пьет лимонад.