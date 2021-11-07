Підтримувала Саакашвілі: У Грузії голодуючому депутату викликали "швидку" до парламенту

Четвертий день голодування показав, що у політика розвинулись запаморочення і слабкість.

У Грузії лідеру партії Дроа, депутату Елені Хоштарія знадобилася допомога медиків "швидкої" у парламенті. Політику 7 листопада стало погано через голодування на підтримку екс-президента Михаiла Саакашвілі, повідомляє портал Новини-Грузія.

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Зазначається, що Хоштарія вдалася до крайньої форми протесту, вимагаючи перевести ув'язненого Саакашвілі до приватної клініки.

Голодування парламентарій оголосила 3 листопада в кабінеті фракції Лело — Партнерство для Грузії.

Медпрацівники запропонували Хоштарія провести переливання крові, але вона відмовилася. Лікар "швидкої" повідомив журналістам, що через голодування у соратниці Саакашвілі розвинулися запаморочення та слабкість.

"Гермодинаміка стабільна", — додав медпрацівник.

Елене Хоштарія відмовилася коментувати ЗМІ погіршення свого стану здоров'я. Перед цим вона повідомила, що перестане голодувати лише у тому випадку, якщо життю Саакашвілі перестане загрожувати небезпека.

Голодування Саакашвілі – все, що відомо

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі оголосив голодування 1 жовтня, одразу після затримання правоохоронцями. Його представники заявляли, що у політика значно погіршилося здоров'я через недоїдання. Спочатку це була анемія, проблеми з ногами, порушення у моториці мови. Пізніше лікарі заявили, що в голодуючого почались провали в пам'яті, порушення мислення — екс-президент не зміг навіть писати.

Однак 7 листопада Пенітенціарна служба Грузії опублікувала відео, де Саакашвілі нібито їсть із баночки дитяче харчування (були опубліковані картинки каш з індичкою та овочами, а також паста з фореллю, соки). Політика обурила поширена в ЗМІ інформація, і він заявив, що це були мінерали та лікарські добавки, які йому виписали лікарі. У зв'язку з цим колишній президент Грузії взагалі відмовився від прийому приписаних йому лікарями вітамінів та інших препаратів.

Варто зазначити, що влада Грузії звинувачувала Міхеїла Саакашвілі у притворствi та імітації голодування. Зокрема керівник партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що у в'язниці всі знають, як Саакашвілі щодня п'є лимонад.