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США открывают границы для вакцинированных туристов

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Коронавирус, США, границы, въезд, туристы
Фото: ABC News | США спустя 20 месяцев открывает границы для иностранных туристов

Ограничение, введенное еще при президентстве Дональда Трампа, действовало на протяжении 20 месяцев.

В понедельник, 8 ноября, Соединенные Штаты снова открывают свои границы для иностранных туристов, прошедших полный курс вакцинации от коронавирусной болезни. Об этом сообщает BBC.

Ограничения на въезд снимут для путешественников из таких стран:

ЕС и Шенгенская зона

  • Австрия;
  • Бельгия;
  • Дания;
  • Финляндия;
  • Франция;
  • Греция;
  • Испания;
  • Люксембург;
  • Нидерланды;
  • Германия;
  • Португалия;
  • Швеция;
  • Италия;
  • Эстония;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Мальта;
  • Польша;
  • Чехия;
  • Словакия;
  • Словения;
  • Венгрия;
  • Норвегия;
  • Исландия;
  • Швейцария;

Другие страны

  • Великобритания;
  • Китай;
  • Индия;
  • Южная Африка;
  • Бразилия;
  • Иран.

По новым правилам иностранные туристы должны будут предъявить документ о полной вакцинации признанными ВОЗ препаратами от коронавируса перед полетом. Помимо этого им необходимо будет получить отрицательный результат теста на COVID-19 в течение трех дней после поездки и передать свои контакты представителям американских властей. Самоизоляцию иностранцы проходить не будут.

Тем временем в американской авиакомпании United Airlines ожидают увеличение числа прибывающих в страну пассажиров на 50%, руководство перевозчика предупредило туристов о возможных очередях в аэропортах.

Отметим, что Евросоюз рекомендовал разрешить американцам приезжать в страны блока еще в июне, а Великобритания открыла свои двери для туристов из США 28 июля.

Напомним, запрет на посещение США для туристов из более чем 30 стран действовал с марта 2020 года. Тогдашний президент Дональд Трамп обратился к нации в связи с новыми ограничениями, заявив, что пандемия коронавируса "это просто краткий временной промежуток, который мы преодолеем вместе как страна и как мир".

По состоянию на сентябрь этого года число жертв коронавируса в Соединенных Штатах превысило количество летальных случаев, зафиксированных во время пандемия испанского гриппа ("испанки") в 1918-1919 годах. По последним данным, COVID-19 унес жизни 775 218 американцев.