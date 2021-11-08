США открывают границы для вакцинированных туристов
Ограничение, введенное еще при президентстве Дональда Трампа, действовало на протяжении 20 месяцев.
В понедельник, 8 ноября, Соединенные Штаты снова открывают свои границы для иностранных туристов, прошедших полный курс вакцинации от коронавирусной болезни. Об этом сообщает BBC.
Ограничения на въезд снимут для путешественников из таких стран:
ЕС и Шенгенская зона
- Австрия;
- Бельгия;
- Дания;
- Финляндия;
- Франция;
- Греция;
- Испания;
- Люксембург;
- Нидерланды;
- Германия;
- Португалия;
- Швеция;
- Италия;
- Эстония;
- Латвия;
- Литва;
- Мальта;
- Польша;
- Чехия;
- Словакия;
- Словения;
- Венгрия;
- Норвегия;
- Исландия;
- Швейцария;
Другие страны
- Великобритания;
- Китай;
- Индия;
- Южная Африка;
- Бразилия;
- Иран.
По новым правилам иностранные туристы должны будут предъявить документ о полной вакцинации признанными ВОЗ препаратами от коронавируса перед полетом. Помимо этого им необходимо будет получить отрицательный результат теста на COVID-19 в течение трех дней после поездки и передать свои контакты представителям американских властей. Самоизоляцию иностранцы проходить не будут.
Тем временем в американской авиакомпании United Airlines ожидают увеличение числа прибывающих в страну пассажиров на 50%, руководство перевозчика предупредило туристов о возможных очередях в аэропортах.
Отметим, что Евросоюз рекомендовал разрешить американцам приезжать в страны блока еще в июне, а Великобритания открыла свои двери для туристов из США 28 июля.
Напомним, запрет на посещение США для туристов из более чем 30 стран действовал с марта 2020 года. Тогдашний президент Дональд Трамп обратился к нации в связи с новыми ограничениями, заявив, что пандемия коронавируса "это просто краткий временной промежуток, который мы преодолеем вместе как страна и как мир".
По состоянию на сентябрь этого года число жертв коронавируса в Соединенных Штатах превысило количество летальных случаев, зафиксированных во время пандемия испанского гриппа ("испанки") в 1918-1919 годах. По последним данным, COVID-19 унес жизни 775 218 американцев.