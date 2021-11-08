США открывают границы для вакцинированных туристов

Ограничение, введенное еще при президентстве Дональда Трампа, действовало на протяжении 20 месяцев.

В понедельник, 8 ноября, Соединенные Штаты снова открывают свои границы для иностранных туристов, прошедших полный курс вакцинации от коронавирусной болезни. Об этом сообщает BBC.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Ограничения на въезд снимут для путешественников из таких стран:

ЕС и Шенгенская зона

Австрия;

Бельгия;

Дания;

Финляндия;

Франция;

Греция;

Испания;

Люксембург;

Нидерланды;

Германия;

Португалия;

Швеция;

Италия;

Эстония;

Латвия;

Литва;

Мальта;

Польша;

Чехия;

Словакия;

Словения;

Венгрия;

Норвегия;

Исландия;

Швейцария;

Другие страны

Великобритания;

Китай;

Индия;

Южная Африка;

Бразилия;

Иран.

По новым правилам иностранные туристы должны будут предъявить документ о полной вакцинации признанными ВОЗ препаратами от коронавируса перед полетом. Помимо этого им необходимо будет получить отрицательный результат теста на COVID-19 в течение трех дней после поездки и передать свои контакты представителям американских властей. Самоизоляцию иностранцы проходить не будут.

Тем временем в американской авиакомпании United Airlines ожидают увеличение числа прибывающих в страну пассажиров на 50%, руководство перевозчика предупредило туристов о возможных очередях в аэропортах.

Отметим, что Евросоюз рекомендовал разрешить американцам приезжать в страны блока еще в июне, а Великобритания открыла свои двери для туристов из США 28 июля.

Напомним, запрет на посещение США для туристов из более чем 30 стран действовал с марта 2020 года. Тогдашний президент Дональд Трамп обратился к нации в связи с новыми ограничениями, заявив, что пандемия коронавируса "это просто краткий временной промежуток, который мы преодолеем вместе как страна и как мир".

По состоянию на сентябрь этого года число жертв коронавируса в Соединенных Штатах превысило количество летальных случаев, зафиксированных во время пандемия испанского гриппа ("испанки") в 1918-1919 годах. По последним данным, COVID-19 унес жизни 775 218 американцев.