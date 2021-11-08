RU
RU
Розділи
Матеріали
Світ Пандемія коронавірусу COVID-19

США відкривають кордони для вакцинованих туристів

217
Коронавірус, США, кордони, в'їзд, туристи
Фото: climate | США через 20 місяців відкривають кордони для іноземних туристів

Обмеження, запроваджене ще за президентства Дональда Трампа, діяло протягом 20 місяців.

У понеділок, 8 листопада, США знову відкривають свої кордони для іноземних туристів, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби. Про це повідомляє ВВС.

Обмеження на в'їзд знімуть для мандрівників із таких країн:

ЄС та Шенгенська зона

  • Австрія;
  • Бельгія;
  • Данія;
  • Фінляндія;
  • Франція;
  • Греція;
  • Іспанія;
  • Люксембург;
  • Нідерланди;
  • Німеччина;
  • Португалія;
  • Швеція;
  • Італія;
  • Естонія;
  • Латвія;
  • Литва;
  • Мальта;
  • Польща;
  • Чехія;
  • Словаччина;
  • Словенія;
  • Угорщина;
  • Норвегія;
  • Ісландія;
  • Швейцарія;

Інші країни

  • Великобританія;
  • Китай;
  • Індія;
  • Південна Африка;
  • Бразилія;
  • Іран.

За новими правилами, іноземні туристи мають пред'явити документ про повну вакцинацію визнаними ВООЗ препаратами від коронавірусу перед польотом. Крім цього, їм необхідно буде отримати негативний результат тесту на COVID-19 протягом трьох днів після поїздки та передати свої контакти представникам американської влади. Самоізоляцію іноземці не проходитимуть.

Тим часом у американській авіакомпанії United Airlines очікують збільшення кількості пасажирів, що прибувають до країни, на 50%, керівництво перевізника попередило туристів про можливі черги в аеропортах.

Зазначимо, що Євросоюз рекомендував дозволити американцям приїжджати до країн блоку ще в червні, а Великобританія відчинила свої двері для туристів із США 28 липня.

Нагадаємо, заборона на відвідування США для туристів із більш ніж 30 країн діяла з березня 2020 року. Тодішній президент Дональд Трамп звернувся до нації у зв'язку з новими обмеженнями, заявивши, що пандемія коронавірусу "це просто короткий часовий проміжок, який ми подолаємо разом як країна і як світ".

Станом на вересень цього року кількість жертв коронавірусу в Сполучених Штатах перевищила кількість летальних випадків, зафіксованих під час пандемії іспанського грипу ("іспанки") в 1918-1919 роках. За останніми даними, COVID-19 забрав життя 775 218 американців.