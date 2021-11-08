США відкривають кордони для вакцинованих туристів
Обмеження, запроваджене ще за президентства Дональда Трампа, діяло протягом 20 місяців.
У понеділок, 8 листопада, США знову відкривають свої кордони для іноземних туристів, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби. Про це повідомляє ВВС.
Обмеження на в'їзд знімуть для мандрівників із таких країн:
ЄС та Шенгенська зона
- Австрія;
- Бельгія;
- Данія;
- Фінляндія;
- Франція;
- Греція;
- Іспанія;
- Люксембург;
- Нідерланди;
- Німеччина;
- Португалія;
- Швеція;
- Італія;
- Естонія;
- Латвія;
- Литва;
- Мальта;
- Польща;
- Чехія;
- Словаччина;
- Словенія;
- Угорщина;
- Норвегія;
- Ісландія;
- Швейцарія;
Інші країни
- Великобританія;
- Китай;
- Індія;
- Південна Африка;
- Бразилія;
- Іран.
За новими правилами, іноземні туристи мають пред'явити документ про повну вакцинацію визнаними ВООЗ препаратами від коронавірусу перед польотом. Крім цього, їм необхідно буде отримати негативний результат тесту на COVID-19 протягом трьох днів після поїздки та передати свої контакти представникам американської влади. Самоізоляцію іноземці не проходитимуть.
Тим часом у американській авіакомпанії United Airlines очікують збільшення кількості пасажирів, що прибувають до країни, на 50%, керівництво перевізника попередило туристів про можливі черги в аеропортах.
Зазначимо, що Євросоюз рекомендував дозволити американцям приїжджати до країн блоку ще в червні, а Великобританія відчинила свої двері для туристів із США 28 липня.
Нагадаємо, заборона на відвідування США для туристів із більш ніж 30 країн діяла з березня 2020 року. Тодішній президент Дональд Трамп звернувся до нації у зв'язку з новими обмеженнями, заявивши, що пандемія коронавірусу "це просто короткий часовий проміжок, який ми подолаємо разом як країна і як світ".
Станом на вересень цього року кількість жертв коронавірусу в Сполучених Штатах перевищила кількість летальних випадків, зафіксованих під час пандемії іспанського грипу ("іспанки") в 1918-1919 роках. За останніми даними, COVID-19 забрав життя 775 218 американців.