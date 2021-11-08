США відкривають кордони для вакцинованих туристів

Обмеження, запроваджене ще за президентства Дональда Трампа, діяло протягом 20 місяців.

У понеділок, 8 листопада, США знову відкривають свої кордони для іноземних туристів, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби. Про це повідомляє ВВС.

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Обмеження на в'їзд знімуть для мандрівників із таких країн:

ЄС та Шенгенська зона

Австрія;

Бельгія;

Данія;

Фінляндія;

Франція;

Греція;

Іспанія;

Люксембург;

Нідерланди;

Німеччина;

Португалія;

Швеція;

Італія;

Естонія;

Латвія;

Литва;

Мальта;

Польща;

Чехія;

Словаччина;

Словенія;

Угорщина;

Норвегія;

Ісландія;

Швейцарія;

Інші країни

Великобританія;

Китай;

Індія;

Південна Африка;

Бразилія;

Іран.

За новими правилами, іноземні туристи мають пред'явити документ про повну вакцинацію визнаними ВООЗ препаратами від коронавірусу перед польотом. Крім цього, їм необхідно буде отримати негативний результат тесту на COVID-19 протягом трьох днів після поїздки та передати свої контакти представникам американської влади. Самоізоляцію іноземці не проходитимуть.

Тим часом у американській авіакомпанії United Airlines очікують збільшення кількості пасажирів, що прибувають до країни, на 50%, керівництво перевізника попередило туристів про можливі черги в аеропортах.

Зазначимо, що Євросоюз рекомендував дозволити американцям приїжджати до країн блоку ще в червні, а Великобританія відчинила свої двері для туристів із США 28 липня.

Нагадаємо, заборона на відвідування США для туристів із більш ніж 30 країн діяла з березня 2020 року. Тодішній президент Дональд Трамп звернувся до нації у зв'язку з новими обмеженнями, заявивши, що пандемія коронавірусу "це просто короткий часовий проміжок, який ми подолаємо разом як країна і як світ".

Станом на вересень цього року кількість жертв коронавірусу в Сполучених Штатах перевищила кількість летальних випадків, зафіксованих під час пандемії іспанського грипу ("іспанки") в 1918-1919 роках. За останніми даними, COVID-19 забрав життя 775 218 американців.