Великобритания добавит CoronaVac и Covaxin в список одобренных вакцин от COVID-19

С 22 ноября гости страны, которые прошли полный курс вакцинации, смогут въезжать в Великобританию без самоизоляции по прибытии.

Великобритания намерена внести китайскую вакцину от COVID-19 CoronaVac и индийскую COVAXIN в список одобренных. Изменения вступят в силу с 22 ноября 2021 года. Об этом сообщает официальный веб-портал Соединенного Королевства.

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В сообщении говорится, что новые правила были приняты 8 ноября. Теперь гости страны, которые прошли полный курс вакцинации этими прививками смогут въезжать в Великобританию без самоизоляции по прибытии. Однако в силе остается требование экспресс-теста на второй день после въезда в страну.

Как сообщает агентство Reuters, это в первую очередь касается граждан Индии, Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратов, где вакцины массово применялись. Также вакцину CoronaVac используют и в Украине – к началу октября 2021 ею привились более 2 млн украинцев.

Напомним, что вакцина CoronaVac была разработана китайской компанией Sinovac Biotech и имеет заявленную эффективность в 51%. В Украине вакцина была зарегестрирована 9 марта 2021 года

Всемирная организация здравоохранения предоставила лицензию на экстренное использование вакцины Covaxin от индийской компании Bharat Biotech и включила ее в список рекомендуемых. Covaxin стала восьмой вакциной от COVID-19, которая получила одобрение со стороны ВОЗ.