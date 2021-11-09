Великобританія додасть CoronaVac та Covaxin до списку схвалених вакцин від COVID-19

З 22 листопада гості країни, які пройшли повний курс вакцинації, зможуть в'їжджати до Великобританії без самоізоляції після прибуття.

Великобританія має намір внести китайську вакцину від COVID-19 CoronaVac та індійську COVAXIN до списку схвалених. Зміни набудуть чинності з 22 листопада 2021 року. Про це повідомляє офіційний вебпортал Сполученого Королівства.

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У повідомленні йдеться, що нові правила було ухвалено 8 листопада. Тепер гості країни, які пройшли повний курс вакцинації цими щепленнями, зможуть в'їжджати до Великобританії без самоізоляції після прибуття. Однак, у силі залишається вимога експрес-тесту на другий день після в'їзду в країну.

Як повідомляє агентство Reuters, це насамперед стосується громадян Індії, Малайзії та Об'єднаних Арабських Еміратів, де вакцини масово застосовувалися. Також вакцину CoronaVac використовують і в Україні – до початку жовтня 2021 року нею прищепилися понад 2 млн українців.

Нагадаємо, що вакцина CoronaVac була розроблена китайською компанією Sinovac Biotech і має заявлену ефективність 51%. В Україні вакцина була зареєстрована 9 березня 2021 року

Всесвітня організація охорони здоров'я надала ліцензію на екстрене використання вакцини Covaxin від індійської компанії Bharat Biotech та включила її до списку рекомендованих. Covaxin стала восьмою вакциною від COVID-19, яка отримала схвалення з боку ВООЗ.