В Израиле пройдут первые в мире учения по борьбе с новым штаммом коронавируса

Власти будут учиться координировать свои действия в вопросах введения карантина и проведения массовой вакцинации.

В четверг, 11 ноября, Израиль проведет первые в мире общенациональные учения, направленные на подготовку властей к борьбе с возможными новыми штаммами коронавируса. Об этом сообщает издание Times of Israel.

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Учения будут координироваться из ситуационной комнаты в Иерусалиме. Тренировки будут представлять собой симуляцию действий различных чиновников и органов власти для подготовки к возможному новому штамму, который получил условное название "Омега".

По данным Guardian, учения будут охватывать отработку:

Ограничений на собрания и передвижение, карантинной политики, комендантского часа и туристической политики.

Контроля и предупреждения развития нового штамма коронавируса, тестирования вакцин, эпидемиологических расследований, пропускной способности больниц и проведения программ массового тестирования и вакцинации.

Законности местных или региональных запретов, комендантского часа и других ограничений.

Экономической поддержки населения.

Вопросов общественной безопасности в вопросах соблюдения карантина, комендантского часа.

Закрытия школ, сокращения размеров классов и дистанционного обучения.

Политики пересечения границы страны.

Информирования общественности и реагирования на дискуссии в Интернете о коронавирусе.

"Израиль находится в отличной ситуации, мы преодолели четвертую волну и находимся на грани победы над штаммом "Дельта". Но в то же время мы всегда смотрим в будущее и готовимся к продолжению кампании (по борьбе с коронавирусом)", — заявил премьер-министр Нафтали Беннетт, который будет руководить этими учениями.

Напомним, ранее правительство Израиля приняло решение о необходимости третьей прививки для получения COVID-паспорта, таким образом лишив более миллиона своих граждан сертификатов о вакцинации

Ранее глава Pfizer Альберт Бурла допустил, что прививки от коронавируса придется делать каждые 12 месяцев из-за мутации вируса и возникновения новых штаммов.