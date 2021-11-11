В Ізраїлі пройдуть перші у світі навчання з боротьби з новим штамом коронавірусу

Влада навчатиметься координувати свої дії в питаннях запровадження карантину та проведення масової вакцинації.

У четвер, 11 листопада, Ізраїль проведе перші у світі загальнонаціональні навчання, спрямовані на підготовку влади до боротьби з можливими новими штамами коронавірусу. Про це повідомляє видання Times of Israel.

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Навчання координуватимуться із ситуаційної кімнати в Єрусалимі. Тренування являтимуть собою симуляцію дій різних чиновників та органів влади для підготовки до можливого нового штаму, який отримав умовну назву "Омега".

За даними Guardian, навчання охоплюватимуть відпрацювання:

Обмежень на збори та пересування, карантинної політики, комендантської години та туристичної політики.

Контролю та попередження розвитку нового штаму коронавірусу, тестування вакцин, епідеміологічних розслідувань, пропускної здатності лікарень та проведення програм масового тестування та вакцинації.

Законності місцевих чи регіональних заборон, комендантської години та інших обмежень.

Економічної підтримки населення.

Питання суспільної безпеки у питаннях дотримання карантину, комендантської години.

Закриття шкіл, скорочення розмірів класів та дистанційного навчання.

Політики перетину кордону країни.

Інформування громадськості та реагування на дискусії в інтернеті про коронавірус.

"Ізраїль перебуває у чудовій ситуації, ми подолали четверту хвилю і перебуваємо на межі перемоги над штамом "Дельта". Але водночас ми завжди дивимося в майбутнє і готуємося до продовження кампанії (боротьби з коронавірусом)", — заявив прем'єр-міністр Нафталі Бенет, який керуватиме цими навчаннями.

Нагадаємо, раніше уряд Ізраїлю ухвалив рішення про необхідність третього щеплення для отримання COVID-паспорта, таким чином позбавивши понад мільйон своїх громадян сертифікатів про вакцинацію.

Раніше глава Pfizer Альберт Бурла припустив, що щеплення від коронавірусу доведеться робити кожні 12 місяців через мутацію вірусу та виникнення нових штамів.