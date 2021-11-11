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Умер Фредерик де Клерк, последний белый президент ЮАР, освободивший Нельсона Манделу

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Фредерик де Клерк
Бывший президент ЮАР Фредерик Виллем де Клерк

После избрания на пост президента ЮАР Фредерик де Клерк внес важнейший вклад в ликвидацию системы апартеида.

Бывший президент ЮАР Фредерик Виллем де Клерк скончался на 86 году жизни сегодня утром в своем доме во Фресне (пригород Кейптауна). Как сообщает издание News 24, смерть наступила в результате продолжительного онкологического заболевания.

"Последний президент белого апартеида" как называли в стране Фредерика де Клерка, в последнее время болел раком легких. У него остались супруга, двое детей и внуки.

Кем был Фредерик де Клерк?

Фредерик Виллем де Клерк родился в1936 в Йоханнесбурге в семье потомков переселенцев из континентальной Европы. Получив образование юриста, он долгое время работал по специальности. В начале 1070-х его избрали в парламент страны, а после работал в правительстве. В конце 1980-х он примкнул к правящей Нациоанальной партии и спустя некоторое время стал ее лидером. В 1990 году его партия вступила в диалог с оппозиционными силами, результатом которого было пересмотрен принцип системы апартеида.

Фредерик Виллем де Клерк и Нельсон Мандела
Фредерик Виллем де Клерк и Нельсон Мандела

Став президентом ЮАР с 1989 по 1994 Клерк провел среди белых граждан страны референдум, в результате которого была составлена переходная кконституция, провозгласившая отказ от апартеида. Также им был издан президентский указ, который признал законной деятельность партии Африканский национальный конгресс (АНК). По инициативе Клерка в 1990 был выпущен на свободу Нельсон Мандела, который находился в тюрьме 30 лет. А в 1993 Клерку и Манделе была присуждена Нобелевская премия мира.

По окончании своей политической карьеры он основал фонд FW de Klerk, целью которого было оказание помощи в решении проблем, связанных с многонациональностью в государтсвах.

Ранее сообщалось, что бывший госсекретарь США и глава Объединенного комитета начальников штабов Колин Пауэлл скончался на 85-ом году жизни из-за осложнения от COVID-19.

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