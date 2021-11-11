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Помер Фредерік де Клерк, останній білий президент ПАР, який звільнив Нельсона Манделу

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Фредерік де Клерк
Колишній президент ПАР Фредерік Віллем де Клерк

Після обрання на пост президента ПАР Фредерік де Клерк зробив найважливіший внесок у ліквідацію системи апартеїду.

Колишній президент ПАР Фредерік Віллем де Клерк помер на 86 році життя сьогодні вранці у своєму будинку у Фресні (передмістя Кейптауна). Як повідомляє видання News 24, смерть настала внаслідок тривалого онкологічного захворювання.

"Останній президент білого апартеїду", як називали в країні Фредеріка де Клерка, останнім часом хворів на рак легенів. У нього залишилися дружина, двоє дітей і онуки.

Ким був Фредерік де Клерк?

Фредерік Віллем де Клерк народився 1936 року в Йоганнесбурзі в сім'ї нащадків переселенців із континентальної Європи. Здобувши освіту юриста, він довгий час працював за фахом. На початку 1970-х його обрали до парламенту країни, а згодом працював в уряді. Наприкінці 1980-х він приєднався до правлячої Національної партії та згодом став її лідером. 1990 року його партія вступила в діалог із опозиційними силами, результатом якого було переглянуто принцип системи апартеїду.

Фредерік Віллем де Клерк і Нельсон Мандела
Фредерік Віллем де Клерк і Нельсон Мандела

Ставши президентом ПАР із 1989 по 1994 рік, Клерк провів серед білих громадян країни референдум, у результаті якого була складена перехідна конституція, що проголосила відмову від апартеїду. Також він видав президентський указ, який визнав законною діяльність партії Африканський національний конгрес (АНК). За ініціативою Клерка в 1990 році був випущений на волю Нельсон Мандела, який перебував у в'язниці 30 років. А в 1993 Клерку та Манделі було присуджено Нобелівську премію миру.

Після закінчення своєї політичної кар'єри він заснував фонд FW de Klerk, метою якого було надання допомоги у вирішенні проблем, пов'язаних із багатонаціональністю в державах.

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