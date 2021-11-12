В России торгуют базами данных полумиллиона граждан, которые купили COVID-сертификат

На теневых интернет-ресурсах можно купить информацию о гражданине РФ за 30-40 рублей.

На теневых интернет-ресурсах торгуют данными около 500 тыс. российских граждан, которые покупали поддельные COVID-сертификаты и ПЦР-тесты. Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

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В статье говорится, что на теневых форумах и Telegram-каналах начали продаваться данные граждан, которые якобы покупали поддельные документы о вакцинации и ПЦР-тесты. Стоимость базы в 1 тыс. строк, в которую входят паспортные данные, номера телефонов, страховые номера лицевых счетов (СНИЛС) и место жительства, составляет 120 долларов. А стоимость информации об одном человеке составляет 30-40 рублей (около 13 гривен).

По мнению экспертов, информация для баз данных была собрана в самих сервисах, позволяющих сделать поддельный сертификат и ПЦР-тест.

Пока данные ограничены только Московским регионом, однако, как рассказал директор ИТ компании T.Hunter Игорь Бедеров, подобный ресурс был создан жителем Севастополя. На нем справки продаются по 1,5 тыс. рублей, а всего реализовано более 9 тыс. поддельных документов.

Ранее сообщалось, что житель Томска, притворившись врачом, три дня ухаживал за своей бабушкой в ковид-отделении госпиталя. На такой шаг мужчина решился потому, что персонал больницы не заботился о его родственнице.

С октября этого года в России наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с увеличением количества заболеваемости и смертности от COVID-19. По словам главы Минздрава страны Михаила Мурашко, на данный момент наблюдается "молниеносное течение коронавирусной инфекции, в течение двух-трех дней требующее реанимационной поддержки".