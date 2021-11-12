У Росії торгують базами даних пів мільйона громадян, які купили COVID-сертифікат

На тіньових інтернет-ресурсах можна купити інформацію про громадянина РФ за 30-40 рублів.

На тіньових інтернет-ресурсах торгують даними близько 500 тис. російських громадян, які купували підроблені COVID-сертифікати та ПЛР-тести. Про це повідомляє російське видання "Комерсант".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У статті йдеться про те, що на тіньових форумах і Telegram-каналах почали продаватися дані громадян, які нібито купували підроблені документи про вакцинацію та ПЛР-тести. Вартість бази в 1 тис. рядків, до якої входять паспортні дані, номери телефонів, страхові номери особових рахунків (СНОР) та місце проживання становить 120 доларів. А вартість інформації про одну людину становить 30-40 рублів (близько 13 гривень).

На думку експертів, інформацію для баз даних було зібрано в самих сервісах, що дозволяють зробити підроблений сертифікат та ПЛР-тест.

Поки дані обмежені лише Московським регіоном, проте, як розповів директор ІТ компанії T.Hunter Ігор Бедеров, подібний ресурс було створено мешканцем Севастополя. На ньому довідки продаються за 1,5 тис. рублів, а реалізовано понад 9 тис. підроблених документів.

Раніше повідомлялося, що мешканець Томська, прикинувшись лікарем, три дні доглядав свою бабусю у ковід-відділенні госпіталю. На такий крок чоловік наважився тому, що персонал лікарні не дбав про його родичку.

З жовтня цього року в Росії спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації через збільшення кількості захворюваності та смертності від COVID-19. За словами голови МОЗ країни Михайла Мурашка, наразі спостерігається "дуже швидке поширення коронавірусної інфекції, яка протягом двох-трьох днів потребує реанімаційної підтримки".