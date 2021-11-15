В Израиле готовят кампанию по вакцинации от COVID-19 детей от 5 до 11 лет

Вакцинацию детей против коронавируса в Израиле практикуют после клинических исследований вакцины Pfizer, которая показала эффективность в 90,7%.

Министерство здравоохранения Израиля одобрило вакцинацию детей возрастом от 5 до 11 лет. Старт кампании будет анонсирован в ближайшее время. Об этом говорится в сообщении Минздрава Израиля.

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"Генеральный директор министерства здравоохранения, профессор Нахман Аш, рассмотрит рекомендацию экспертной группы реагирования на пандемию о вакцинации детей в возрасте 5-11 лет и вскоре опубликует свое решение", — сказано в сообщении.

Дата начала вакцинации детей будет обнародована в течение нескольких дней.

В Израиле уже вакцинируют детей в возрасте от 12 до 17 лет. Теперь же было принято решение снизить возрастной порог, после того как были проведены клинические исследования вакцины Pfizer. Как оказалось, эффективность предотвращения симптомов болезни у детей составляет 90,7%.

Напомним, что правительство Израиля 3 октября приняло решение о необходимости третьей прививки. Теперь для получения COVID-сертификата граждане должны будут привиться бустерными прививками.

Министерством здравоохранения Украины подготовило документацию о разрешении вакцинации детей в стране от 14 лет. На этот шаг Минздрав пошел после активного распространения осенью этого года штамма "Дельта".