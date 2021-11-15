В Ізраїлі готують кампанію з вакцинації від COVID-19 дітей віком від 5 до 11 років

Вакцинацію дітей проти коронавірусу в Ізраїлі практикують після клінічних досліджень вакцини Pfizer, яка показала ефективність 90,7%.

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю схвалило вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років. Старт кампанії буде анонсовано найближчим часом. Про це йдеться в повідомленні МОЗ Ізраїлю.

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"Генеральний директор міністерства охорони здоров'я, професор Нахман Еш, розгляне рекомендацію експертної групи реагування на пандемію про вакцинацію дітей віком 5-11 років і незабаром опублікує своє рішення", — йдеться в повідомленні.

Дата початку вакцинації дітей буде оприлюднена протягом кількох днів.

В Ізраїлі вже вакцинують дітей віком від 12 до 17 років. Тепер було прийнято рішення знизити віковий поріг, після того, як були проведені клінічні дослідження вакцини Pfizer. Як виявилось, ефективність запобігання симптомам хвороби в дітей становить 90,7%.

Нагадаємо, що уряд Ізраїлю 3 жовтня ухвалив рішення про необхідність третього щеплення. Тепер для отримання COVID-сертифіката громадяни повинні будуть щепитися бустерним щепленням.

Міністерство охорони здоров'я України підготувало документацію про дозвіл вакцинації дітей у країні від 14 років. На цей крок МОЗ пішло після активного поширення восени цього року штаму "Дельта".