Уничтожил кровлю и стены: в Липецке загорелся металлургический комбинат (видео)

Пожар возник после взрыва пылевоздушной смеси, к которому могла привести, по словам журналистов, неисправность электрооборудования.

На Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) 14 ноября в Липецке произошел взрыв, после чего загорелся склад с углем. Об этом сообщает "Интерфакс".

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По предварительным данным, эпицентр взрыва находился рядом с конвейером углепроводки. В результате начался пожар, который уничтожил кровлю и стены склада коксохимического цеха, общей площадью 250 кв. метров.

Причиной взрыва на предприятии могла стать возгорание угольной пыли.

"Следователями рассматривается версия взрыва пылевоздушной смеси, к которому могла привести неисправность электрооборудования, вызвавшая электрическую искру, или разряд статического электричества", — сообщили журналисты издания "Московский комсомолец"

В результате инцидента пострадала одна женщина-рабочий, которую достали из-под завалов угольного склада. Она доставлена в тяжелом состоянии в больницу "скорой" помощью.

Сообщается, что на место происшествия выехали сотрудники МЧС и 9 единиц техники. Представитель НЛМК сообщил, пожар был ликвидирован в течение 15 минут, после чего производственный процесс был восстановлен.

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