Знищив покрівлю та стіни: у Липецьку зайнявся металургійний комбінат (відео)

Пожежа виникла після вибуху пилоповітряної суміші, до якої могла призвести, за словами журналістів, несправність електрообладнання.

На Новолипецькому металургійному комбінаті (НЛМК) 14 листопада в Липецьку стався вибух, після чого спалахнув склад із вугіллям. Про це повідомляє "Інтерфакс".

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За попередніми даними, епіцентр вибуху був поряд із конвеєром вуглепроводки. У результаті почалася пожежа, яка знищила покрівлю та стіни складу коксохімічного цеху, загальною площею 250 кв. метрів.

Причиною вибуху на підприємстві міг стати спалах вугільного пилу.

"Слідчими розглядається версія вибуху пилоповітряної суміші, до якої могла призвести несправність електрообладнання, що викликала електричну іскру, або розряд статичної електрики", — повідомили журналісти видання "Московський комсомолець".

Унаслідок інциденту постраждала одна жінка-робітниця, яку дістали з-під завалів вугільного складу. Вона доставлена в тяжкому стані до лікарні "швидкою" допомогою.

Повідомляється, що на місце події виїхали співробітники МНС і 9 одиниць техніки. Представник НЛМК повідомив, пожежу було ліквідовано протягом 15 хвилин, після чого виробничий процес було відновлено.

Раніше повідомлялося, що в Рязанській області сталася пожежа в пороховому цеху на заводі "Еластик", унаслідок якої загинули дванадцять людей. Слідство встановило, що інцидент стався через порушення технологічного процесу на виробництві.

В Одесі спалахнув нічний клуб. Унаслідок пожежі вигоріло близько 400 кв. метрів будівлі.