Семейной паре из Калифорнии дали тюремный срок за украденные $20 млн из COVID-фонда

Мошенники использовали украденные личные данные и поддельные документы для получения кредитов, которые предоставлялись пострадавшим от COVID-19.

Семейная пара из Калифорнии была приговорена к тюремному заключению за незаконное получение более 20 миллионов долларов из фондов помощи пострадавшим от COVID-19. Решение было принято окружным судом США заочно, поскольку власти еще не поймали преступников. Об этом сообщает New York Post.

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43-летний Ричард Айвазян был приговорен к 17 годам лишения свободы, а его жена, 37-летняя Мариетта Терабелян — к 6 годам тюремного заключения за сговор, мошенничество и отмывание денег.

Паре выдвинули обвинения в июне этого года, однако как сообщает ФБР, перед вынесением приговора преступники срезали браслеты для наблюдения и сбежали.

В мошеннической схеме также участвовал брат Айвазяна, 41-летний Артур, которого приговорили к 5 годам лишения свободы.

По словам официальных лиц, схема предполагала использование десятков поддельных или украденных личных данных, с помощью которых мошенники получили около 150 кредитов, предназначенных для помощи пострадавшим от COVID-19. Преступники пользовались поддельными налоговыми документами и удостоверениями личности, данными "мертвых душ" и иностранных студентов, которые не на долго приезжали в США. Деньги мошенники тратили на приобретения домов в Южной Калифорнии, ювелирных изделий, бриллиантов, золотых монет и других предметов роскоши.

Во время вынесения приговора беглецам окружной судья США Стивен В. Уилсон назвал Айвазяна "бессердечным и хладнокровным мошенником, не уважающим закон" и человеком, который "рассматривает мошенничество как достижение".

За поимку преступников ФБР установило вознаграждение в размере 20 000 долларов.

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