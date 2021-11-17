Сімейній парі з Каліфорнії дали тюремний термін за вкрадені $20 млн із COVID-фонду

Шахраї використали вкрадені особисті дані та підроблені документи для отримання кредитів, які надавалися постраждалим від COVID-19.

Сімейну пару з Каліфорнії було засуджено до тюремного ув'язнення за незаконне отримання понад 20 мільйонів доларів із фондів допомоги постраждалим від COVID-19. Рішення було прийнято окружним судом США заочно, оскільки влада ще не зловила злочинців. Про це повідомляє New York Post.

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43-річного Річарда Айвазяна засудили до 17 років позбавлення волі, а його дружину, 37-річну Марієтту Терабелян, — до 6 років тюремного ув'язнення за змову, шахрайство та відмивання грошей.

Парі висунули звинувачення в червні цього року, однак, як повідомляє ФБР, перед винесенням вироку злочинці зрізали браслети для спостереження та втекли.

У шахрайській схемі також брав участь брат Айвазяна, 41-річний Артур, якого засудили до 5 років позбавлення волі.

За словами офіційних осіб, схема передбачала використання десятків підроблених чи вкрадених особистих даних, за допомогою яких шахраї отримали близько 150 кредитів, які призначені для допомоги постраждалим від COVID-19. Злочинці користувалися підробленими податковими документами та посвідченнями особи, даними "мертвих душ" та іноземних студентів, які не надовго приїжджали до США. Гроші шахраї витрачали на придбання будинків у Південній Каліфорнії, ювелірних виробів, діамантів, золотих монет і інших предметів розкоші.

Під час винесення вироку втікачам окружний суддя США Стівен В. Вілсон назвав Айвазяна "безсердечним і холоднокровним шахраєм, який не поважає закон" та людиною, яка "розглядає шахрайство як досягнення".

За впіймання злочинців ФБР встановило винагороду в розмірі 20 000 доларів.

Раніше повідомлялося, що мешканець Каліфорнії Мауро Рестрепо подав до суду на екстрасенса Софію Адамс, яка обіцяла йому за 5100 тис. доларів урятувати сімейне життя. У звинуваченні зазначено, що дії "лайф-коуча з любовних питань" із науковим ступенем завдали йому психологічних страждань.

СБУ Вінницької області викрили міжнародну злочинну схему, яка надавала послуги у сфері сурогатного материнства. Сума зароблених злочинним шляхом грошей становила 1 млн доларів.